Uma denúncia levou investigadores da Polícia Civil até um imóvel no bairro Santo Antônio, em Rio das Pedras, onde um homem apontado como suspeito de vender drogas acabou preso em flagrante na sexta-feira (23).
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Conhecido pelos apelidos de “Irmão Metralha” e “Caolho”, o suspeito foi encontrado sozinho no imóvel, na Rua Santo Degaspari. Durante a abordagem, os policiais localizaram porções de substâncias aparentando ser crack, maconha e cocaína, além de dinheiro em espécie.
Questionado, ele teria admitido que comercializava parte dos entorpecentes para sustentar o próprio consumo de drogas.
O homem recebeu voz de prisão e foi levado à Delegacia de Polícia de Rio das Pedras, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.
A ação foi realizada pelos investigadores Matheus de Souza Andrade e Raja Luiz Neme, sob a chefia do delegado Mauro José Arthur.
A investigação reforça o combate da Polícia Civil ao tráfico de drogas no município.