Uma denúncia levou investigadores da Polícia Civil até um imóvel no bairro Santo Antônio, em Rio das Pedras, onde um homem apontado como suspeito de vender drogas acabou preso em flagrante na sexta-feira (23).

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Conhecido pelos apelidos de “Irmão Metralha” e “Caolho”, o suspeito foi encontrado sozinho no imóvel, na Rua Santo Degaspari. Durante a abordagem, os policiais localizaram porções de substâncias aparentando ser crack, maconha e cocaína, além de dinheiro em espécie.