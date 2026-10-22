SR. ADALBERTO RODRIGUES ANDRÉ Faleceu dia 22/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 43 anos de idade e era filho do Sr. Sergio Aparecido André e da Sra. Rosemeire Aparecido André, falecida. Deixa o filho Rodrigo, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 10:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para o Cemitério Parque da Paz. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. ELIDE ABIGAIL APARECIDA MIGUEL SATURNO CAXIAS FELIPE Faleceu dia 21/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 41 anos de idade e era casada com o Sr. Jose Luiz Barbosa Felipe. Era filha do Sr. Dovilio Saturno Caxias Filho e da Sra. Angela Aparecida Miguel, falecida. Deixa os filhos: Dovilio Saturno Miguel Ferreira, Barbara Vitoria Caxias Felipe. O seu sepultamento ocorreu dia 22/10/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. ELIANA MARIA ALVES DA SILVA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 61 anos, filha do Sr. Getúlio Roque Alves de Andrade, falecido e da Sra. Oralina Inácio Alves de Andrade, era casada com o Sr. Nivaldo Donizete da Silva; deixa os filhos: Washington Aparecido da Silva; Wilson Donizeti da Silva; Gislaine Cristina da Silva; Wiliam Rafael da Silva; Wesley Henrique da Silva; Aleson Jose da Silva; Welison Luis da Silva; Quécia da Silva; Antoni Gabriel da Silva e Vitor Daniel da Silva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "01", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.