SR. ADALBERTO RODRIGUES ANDRÉ Faleceu dia 22/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 43 anos de idade e era filho do Sr. Sergio Aparecido André e da Sra. Rosemeire Aparecido André, falecida. Deixa o filho Rodrigo, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 10:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para o Cemitério Parque da Paz. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. ELIDE ABIGAIL APARECIDA MIGUEL SATURNO CAXIAS FELIPE Faleceu dia 21/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 41 anos de idade e era casada com o Sr. Jose Luiz Barbosa Felipe. Era filha do Sr. Dovilio Saturno Caxias Filho e da Sra. Angela Aparecida Miguel, falecida. Deixa os filhos: Dovilio Saturno Miguel Ferreira, Barbara Vitoria Caxias Felipe. O seu sepultamento ocorreu dia 22/10/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. ELIANA MARIA ALVES DA SILVA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 61 anos, filha do Sr. Getúlio Roque Alves de Andrade, falecido e da Sra. Oralina Inácio Alves de Andrade, era casada com o Sr. Nivaldo Donizete da Silva; deixa os filhos: Washington Aparecido da Silva; Wilson Donizeti da Silva; Gislaine Cristina da Silva; Wiliam Rafael da Silva; Wesley Henrique da Silva; Aleson Jose da Silva; Welison Luis da Silva; Quécia da Silva; Antoni Gabriel da Silva e Vitor Daniel da Silva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "01", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. FABIANO FIRMINO BATISTA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 36 anos, filho do Sr. Aguinaldo Jose Batista, falecido e da Sra. Isabel Aparecida Firmino, era casado com a Sra. Miriam Sue Ellen Batista Fragoso; deixa os enteados: Micael Batista; Clara Emelly Batista Ramos e Vitoria Mirabel Batista Fragoso. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h30 da sala " 01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. FABIO FERREIRA DE FREITAS Faleceu ontem, nesta cidade, contava 45 anos, filho dos finados Sr. Joaquim Ferreira de Freitas e da Sra. Terezinha Lemos de Freitas, era casado com a Sra. Marcia Nunes da Silva Freitas. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h30 da sala " 03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOÃO BOSCO DOS SANTOS Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 54 anos, filho do Sr. José Francisco dos Santos, falecido e da Sra. Rita Maria de Sousa; deixa a filha: Kamilla Sousa dos Santos. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA LILIA MARQUES CAMARGO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 83 anos, filha dos finados Sr. Ricardo Marques da Silva e da Sra. Avelina Maria de Campos, era viúva do Sr. Ailtro Oliveira Camargo; deixa os filhos: Otilia Conceição Camargo; Solange Aparecida Camargo Parisi, casada com o Sr. Edson Parisi; Lourival Camargo, casado com a Sra. Lourdes de Fatima Valerio Guimaraes Camargo; Ricardo Neto Camargo, casado com a Sra. Marli Aparecida de Oliveira; Ivonete Camargo de Oliveira, casada com o Sr. Daniel Nunes de Oliveira e Natal de Jesus Camargo. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade sala "07", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. ODETE FERRO DIAS Faleceu ontem, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados Sr. Francisco Ferro e da Sra. Florinda Rodrigues de Souza, era viúva do Sr. Antonio Placido Dias; Deixa os filhos: Carlos Roberto Ferro Viccino, falecido e Jayme Francisco Ferro Viccino, falecido, deixando viúva a Sra. Celia Maria Rodrigues Viccino. Deixa a irmã: Maria Isabel Ferro Perencin, os netos: Tatiane, Adriano, Fabiane, Francine e Lorize, deixa também bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.