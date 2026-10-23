Na tarde de quarta-feira (21), policiais do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) foram até um estabelecimento comercial na Avenida Rui Barbosa, em Piracicaba, após receberem informações de que um procurado pela Justiça estaria trabalhando no local.
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Durante a abordagem, os policiais consultaram o sistema e confirmaram um mandado de prisão definitiva expedido pela Justiça de Campinas.
.A pendência com a justiça era por tráfico de drogas com pena superior a quatro anos a cumprir. O homem foi levado ao 4º Distrito Policial de Piracicaba, onde a prisão foi ratificada. Ele permaneceu à disposição da Justiça.