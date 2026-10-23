Assim que percebeu a presença da viatura, o suspeito tentou fugir pelas vielas, mas foi pego.

Na noite desta quarta-feira (22), por volta das 19h30, a Polícia Militar do 10º BPM/I fazia patrulhamento pela Rua Senador Saraiva, 1100, quando avistou um indivíduo em atitude muito suspeita.

A equipe Charlie, com apoio do CGP I da VTR I-10114, partiu para o acompanhamento e conseguiu abordar o indivíduo poucos metros depois. Na revista, o flagrante pesado que confirmou o tráfico: 56 porções de maconha, 102 porções de cocaína, R$ 70,00 em dinheiro, 1 celular Samsung usado e 1 pochete.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido direto para o Plantão Policial, onde o delegado Alex Willians Adami analisou o caso e ratificou a prisão em flagrante.

O BOPC foi elaborado e o traficante permaneceu preso, à disposição da Justiça.