Os eleitores de Piracicaba não terão mudanças nos locais de votação para o segundo turno das Eleições 2026, marcado para este domingo (25). No estado de São Paulo, cinco endereços foram alterados em relação ao primeiro turno, sendo dois na capital e três no interior. A recomendação da Justiça Eleitoral é conferir o local antes de sair de casa para evitar imprevistos no dia da votação.

Uma das formas de fazer a consulta é pelo aplicativo e-Título, disponível gratuitamente para Android e iOS. Na aba Onde votar, o eleitor pode verificar o endereço da seção eleitoral, visualizar a localização no mapa e consultar rotas por aplicativos externos de mobilidade. Caso o local tenha sido alterado, o sistema apresenta um aviso.