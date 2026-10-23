Os eleitores de Piracicaba não terão mudanças nos locais de votação para o segundo turno das Eleições 2026, marcado para este domingo (25). No estado de São Paulo, cinco endereços foram alterados em relação ao primeiro turno, sendo dois na capital e três no interior. A recomendação da Justiça Eleitoral é conferir o local antes de sair de casa para evitar imprevistos no dia da votação.
Uma das formas de fazer a consulta é pelo aplicativo e-Título, disponível gratuitamente para Android e iOS. Na aba Onde votar, o eleitor pode verificar o endereço da seção eleitoral, visualizar a localização no mapa e consultar rotas por aplicativos externos de mobilidade. Caso o local tenha sido alterado, o sistema apresenta um aviso.
Também é possível consultar os dados pelo Autoatendimento Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. No menu Consultas, a opção Onde votar permite verificar o endereço, a zona e a seção eleitoral mediante o preenchimento dos dados solicitados. A plataforma também oferece informações sobre a situação eleitoral e a coleta da biometria.
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Alterações e atendimento ao eleitor
As mudanças nos locais de votação ocorrem em situações excepcionais, como alagamentos, falta de energia, incêndios, danos estruturais, interdições, reformas ou problemas de acessibilidade nos prédios. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) informa que novas alterações pontuais ainda podem ocorrer até o dia da votação, caso situações imprevisíveis impeçam o funcionamento de algum local. Se houver mudanças, a divulgação será feita pelos canais de comunicação disponíveis, e os cartórios eleitorais poderão informar os eleitores afetados.
A relação dos cinco locais modificados para o segundo turno pode ser consultada nesta tabela do TRE-SP. Já as mudanças realizadas antes do primeiro turno estão reunidas nesta lista de alterações anteriores. A consulta antecipada ajuda a confirmar o endereço e organizar o deslocamento até a seção eleitoral.
Em caso de dúvidas, os eleitores podem ligar para a Central de Atendimento ao Eleitor, pelo telefone 148. O serviço funciona neste sábado (24), das 9h às 18h, e no domingo (25), das 8h às 17h30. Outra opção é entrar em contato com os cartórios eleitorais ou utilizar a atendente virtual LINA, disponível no site do TRE-SP e pelo WhatsApp, no número (11) 3130-2200.