Faltava um dia para Bruna Barrios completar 38 anos quando uma consulta de rotina na rede municipal de Saúde de Piracicaba mudou o rumo de sua vida. Após passar por atendimento com um ginecologista, ela foi encaminhada para a coleta do exame de Papanicolau. Por sugestão da enfermeira Claudia Livramento, também passou por uma avaliação das mamas, durante a qual a profissional identificou um nódulo e a encaminhou para realizar uma mamografia.
“Essa enfermeira salvou minha vida”, resume Bruna, hoje com 41 anos. O diagnóstico de câncer de mama foi confirmado em dezembro, dois meses após a consulta. Devido às características agressivas do tumor, ela iniciou a quimioterapia em fevereiro do ano seguinte, antes da cirurgia, para reduzir seu tamanho. Durante o tratamento, o tumor deixou de ser detectado e, em agosto daquele ano, Bruna passou por uma cirurgia para retirada das duas mamas.
O tratamento foi realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com acompanhamento multidisciplinar, incluindo consultas com nutricionista e psicóloga. Hoje, Bruna compartilha sua experiência em palestras de conscientização, incentivando outras mulheres a cuidar da saúde e procurar orientação profissional. Ela também integra o Grupo Amigas da Onça, formado em 2012 por pacientes e ex-pacientes em tratamento contra o câncer de mama, que promove ações de acolhimento e arrecada tampinhas plásticas para viabilizar a confecção e a doação de próteses mamárias externas.
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Atenção que faz a diferença
A preocupação da enfermeira Claudia não terminou com o encaminhamento para a mamografia. Depois que Bruna não compareceu à data inicialmente prevista para o exame, a profissional telefonou para saber o motivo da ausência e reforçar a importância da investigação. Bruna explica que já havia conseguido antecipar o procedimento após contar à família sobre a situação. Sua mãe, inclusive, recebeu o diagnóstico de câncer aos 36 anos. Claudia, aposentada em agosto deste ano, disse ter ficado feliz ao saber que Bruna está bem. “Buscamos sempre essa sensibilidade com o paciente”, afirma a enfermeira. Para Bruna, a experiência reforçou a importância do cuidado individualizado. “É preciso trocar o medo pela coragem e fazer todas as medidas de prevenção possíveis”, destaca.
A história ganha destaque durante a programação do Outubro Rosa em Piracicaba, que terá uma mobilização especial neste sábado (24), com a participação de 66 unidades da rede municipal de saúde. Os locais participantes funcionarão das 8h às 14h, com atendimento para pacientes com consultas e exames agendados e também por livre demanda. Entre os serviços previstos estão coleta do exame de Papanicolau, vacinação, testes rápidos, avaliação de saúde bucal e consulta médica.
Também haverá inserção de Implanon e DIU, mediante agendamento, além de orientações de saúde e atualização de cadastro. A iniciativa busca ampliar o acesso aos serviços e incentivar as mulheres a manter o acompanhamento de saúde em dia. A avaliação profissional é importante para investigar alterações nas mamas e orientar os cuidados necessários, de acordo com as características e necessidades de cada paciente.
Não participarão da mobilização as seguintes unidades: USF Artemis 1, USF Artemis 2, USF Boa Esperança 2, USF Parque Orlanda, USF Primavera, UBS Cecap, UBS Tanquinho e UBS Novo Horizonte. As demais unidades de saúde do município funcionarão das 8h às 14h. A campanha Outubro Rosa reforça a importância da conscientização sobre o câncer de mama, do diagnóstico oportuno e do acesso aos serviços de saúde.