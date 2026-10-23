Faltava um dia para Bruna Barrios completar 38 anos quando uma consulta de rotina na rede municipal de Saúde de Piracicaba mudou o rumo de sua vida. Após passar por atendimento com um ginecologista, ela foi encaminhada para a coleta do exame de Papanicolau. Por sugestão da enfermeira Claudia Livramento, também passou por uma avaliação das mamas, durante a qual a profissional identificou um nódulo e a encaminhou para realizar uma mamografia.

“Essa enfermeira salvou minha vida”, resume Bruna, hoje com 41 anos. O diagnóstico de câncer de mama foi confirmado em dezembro, dois meses após a consulta. Devido às características agressivas do tumor, ela iniciou a quimioterapia em fevereiro do ano seguinte, antes da cirurgia, para reduzir seu tamanho. Durante o tratamento, o tumor deixou de ser detectado e, em agosto daquele ano, Bruna passou por uma cirurgia para retirada das duas mamas.

O tratamento foi realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com acompanhamento multidisciplinar, incluindo consultas com nutricionista e psicóloga. Hoje, Bruna compartilha sua experiência em palestras de conscientização, incentivando outras mulheres a cuidar da saúde e procurar orientação profissional. Ela também integra o Grupo Amigas da Onça, formado em 2012 por pacientes e ex-pacientes em tratamento contra o câncer de mama, que promove ações de acolhimento e arrecada tampinhas plásticas para viabilizar a confecção e a doação de próteses mamárias externas.