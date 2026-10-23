Com as mãos na terra e mudas nos canteiros, alunos do ensino fundamental I da Escola Municipal Humberto de Campos, no Jardim Nova Iguaçu, em Piracicaba, participaram na quarta-feira (21) de uma atividade de plantio que transformou o contato com a natureza em uma oportunidade de aprendizado. Durante a experiência, as crianças conheceram diferentes plantas e aprenderam sobre o cultivo de alimentos e os cuidados necessários para seu desenvolvimento.

A atividade faz parte do projeto Horta nas Escolas, desenvolvido pelas secretarias municipais de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e de Educação. No ciclo 2026-2027, a iniciativa envolve 15 escolas municipais e utiliza as hortas como espaços de aprendizagem sobre alimentação saudável, agricultura sustentável e preservação ambiental, aproximando os conteúdos trabalhados em sala de aula da experiência prática.

Antes de levar as mudas aos canteiros, os estudantes já haviam cultivado plantas em vasos feitos com embalagens recicláveis, aprendendo também sobre reaproveitamento de materiais e desenvolvimento das espécies desde a semente. Na etapa mais recente, plantaram ervas medicinais e temperos, como cebolinha e salsinha, além de lavanda, que permite explorar os aromas das plantas.