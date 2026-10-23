Com as mãos na terra e mudas nos canteiros, alunos do ensino fundamental I da Escola Municipal Humberto de Campos, no Jardim Nova Iguaçu, em Piracicaba, participaram na quarta-feira (21) de uma atividade de plantio que transformou o contato com a natureza em uma oportunidade de aprendizado. Durante a experiência, as crianças conheceram diferentes plantas e aprenderam sobre o cultivo de alimentos e os cuidados necessários para seu desenvolvimento.
A atividade faz parte do projeto Horta nas Escolas, desenvolvido pelas secretarias municipais de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e de Educação. No ciclo 2026-2027, a iniciativa envolve 15 escolas municipais e utiliza as hortas como espaços de aprendizagem sobre alimentação saudável, agricultura sustentável e preservação ambiental, aproximando os conteúdos trabalhados em sala de aula da experiência prática.
Antes de levar as mudas aos canteiros, os estudantes já haviam cultivado plantas em vasos feitos com embalagens recicláveis, aprendendo também sobre reaproveitamento de materiais e desenvolvimento das espécies desde a semente. Na etapa mais recente, plantaram ervas medicinais e temperos, como cebolinha e salsinha, além de lavanda, que permite explorar os aromas das plantas.
A proposta é que o aprendizado ultrapasse os muros da escola e possa ser levado para casa. Segundo a professora Sirlene Aparecida Leite Siqueira Santos, a horta integra um trabalho desenvolvido desde o início do ano, que reúne educação ambiental e atividades pedagógicas. Os alunos participam do cultivo, produzem fichas técnicas, escrevem os nomes das espécies e confeccionam plaquinhas de identificação, exercitando a escrita enquanto aprendem a cuidar das plantas.
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O projeto também conta com o apoio técnico da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e de estudantes de Engenharia Agronômica da Esalq/USP, que orientam as escolas sobre o manejo e o cultivo. As atividades podem incluir ainda temas como plantas medicinais e PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais), ampliando o conhecimento dos estudantes sobre as diferentes formas de utilizar e cultivar plantas.
Para o engenheiro agrônomo Daniel Longatto, a participação direta no cultivo estimula o envolvimento das crianças e pode despertar novos interesses. Segundo ele, um dos alunos chegou a manifestar vontade de se tornar engenheiro agrônomo quando crescer. Longatto destaca que os estudantes se tornam protagonistas do processo ao cuidar das plantas e acompanhar seu desenvolvimento, levando consigo aprendizados que podem permanecer ao longo da vida.
Aos sete anos, Fernando Ribeiro já aprendeu que salsinha, cebolinha e manjericão podem ser utilizados no preparo dos alimentos. Ao explicar como as plantas crescem, ele resumiu a descoberta de maneira espontânea: “Pegando terra, água e cresceu”. A fala traduz a proposta da atividade, que transforma conceitos sobre a natureza em experiências acessíveis às crianças.
Joaquim Martins, também de sete anos, conta que a parte de que mais gostou foi mexer na terra e cuidar das plantas. “Gostei mais de mexer e cuidar da terra e das plantas”, afirmou. Ao explicar a importância da horta para a escola, ele completou: “Pra gente ter horta aqui e ajudar a nossa escola”. Assim, entre o plantio e os cuidados com os canteiros, os alunos aprendem sobre sustentabilidade, alimentação e responsabilidade ambiental de forma prática.