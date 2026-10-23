A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de um lote falsificado do suplemento N-acetil L-cisteína (NAC), da marca Lauton, anunciado na plataforma Shopee. A agência também interditou preventivamente um lote do medicamento injetável Fauldleuco, fabricado pela Libbs Farmacêutica, após identificar suspeita de desvio de qualidade. As duas medidas foram publicadas no Diário Oficial da União na quinta-feira (22) e envolvem situações distintas.
No caso do suplemento, a resolução sanitária identifica o lote 11-2025, com validade até novembro de 2026. A fabricação do produto foi atribuída a uma empresa desconhecida, o que levou à determinação de apreensão e interdição cautelar. Além disso, a Anvisa proibiu a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a propaganda e o uso do lote falsificado. A medida não deve ser confundida com uma proibição geral de todos os suplementos da marca.
Já a decisão envolvendo o Fauldleuco alcança o lote 25D0808, apresentado como solução injetável de 10 mg/mL em frasco-ampola de 30 mL. O motivo foi a suspeita de desvio de qualidade relacionada à presença de material particulado em unidades do medicamento. A interdição é cautelar, tem prazo de 90 dias e se limita ao lote especificado na resolução. A decisão, conforme as informações divulgadas, não representa uma confirmação definitiva de que o problema tenha sido esclarecido.
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Entenda os cuidados com o medicamento
O Fauldleuco contém folinato de cálcio e pode ser utilizado em diferentes contextos terapêuticos, incluindo o tratamento da anemia megaloblástica e, em associação com o medicamento 5-fluoruracila, os cuidados paliativos de pacientes com carcinoma colorretal. Por se tratar de uma solução injetável, a identificação de partículas no produto exige atenção dos profissionais responsáveis por sua preparação e administração.
A Libbs Farmacêutica informou que tomou conhecimento da interdição e está adotando as providências necessárias para cumprir a determinação da Anvisa. Segundo a investigação técnica apresentada pela empresa, o material observado corresponde à formação de cristais do próprio princípio ativo, o folinato de cálcio. A fabricante apontou que esse fenômeno pode ser favorecido por fatores como variações de temperatura durante o armazenamento, mas a explicação da empresa não elimina o caráter preventivo da medida sanitária.
A orientação da farmacêutica é que o Fauldleuco não seja administrado caso o profissional de saúde identifique a formação de cristais, conforme as instruções da bula. Diante das duas medidas, consumidores devem evitar a compra e o uso do lote falsificado de NAC, enquanto os serviços de saúde precisam observar a interdição específica do Fauldleuco e seguir as orientações oficiais aplicáveis. Para verificar atualizações, a recomendação é consultar os comunicados da Anvisa e as informações fornecidas pelos responsáveis pelos produtos.