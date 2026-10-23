A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de um lote falsificado do suplemento N-acetil L-cisteína (NAC), da marca Lauton, anunciado na plataforma Shopee. A agência também interditou preventivamente um lote do medicamento injetável Fauldleuco, fabricado pela Libbs Farmacêutica, após identificar suspeita de desvio de qualidade. As duas medidas foram publicadas no Diário Oficial da União na quinta-feira (22) e envolvem situações distintas.

No caso do suplemento, a resolução sanitária identifica o lote 11-2025, com validade até novembro de 2026. A fabricação do produto foi atribuída a uma empresa desconhecida, o que levou à determinação de apreensão e interdição cautelar. Além disso, a Anvisa proibiu a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a propaganda e o uso do lote falsificado. A medida não deve ser confundida com uma proibição geral de todos os suplementos da marca.

Já a decisão envolvendo o Fauldleuco alcança o lote 25D0808, apresentado como solução injetável de 10 mg/mL em frasco-ampola de 30 mL. O motivo foi a suspeita de desvio de qualidade relacionada à presença de material particulado em unidades do medicamento. A interdição é cautelar, tem prazo de 90 dias e se limita ao lote especificado na resolução. A decisão, conforme as informações divulgadas, não representa uma confirmação definitiva de que o problema tenha sido esclarecido.