O uso de bicicletas elétricas por crianças e adolescentes pode passar por mudanças em todo o Brasil. O Projeto de Lei 4.920/2025 estabelece idade mínima de 15 anos para conduzir esses veículos e bicicletas motorizadas, além de prever identificação obrigatória e medidas adicionais de proteção. As regras, porém, ainda não estão em vigor e dependem do avanço da proposta no Congresso Nacional.

Apresentado pelo deputado federal Dr. Victor Linhalis em outubro de 2025, o projeto busca estabelecer critérios nacionais para a circulação desses equipamentos. A iniciativa também pretende reduzir diferenças entre as normas adotadas pelas cidades e facilitar a fiscalização. Na prática, se aprovado nos termos propostos, o texto impediria menores de 15 anos de conduzir os veículos abrangidos pela regulamentação.

Outro ponto previsto é a criação do Cadastro Nacional de Bicicletas Elétricas (CNBE), com registro gratuito vinculado ao CPF ou CNPJ do responsável. A identificação seria feita por meio de um QR Code, que permitiria reconhecer o veículo durante fiscalizações e auxiliar na identificação em casos de furto ou roubo. A proposta pode ser consultada no portal oficial da Câmara dos Deputados.