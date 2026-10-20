Motoristas habilitados na categoria B podem conduzir determinados veículos elétricos e híbridos com Peso Bruto Total (PBT) de até 4.250 kg no Brasil. A mudança foi estabelecida pela Lei nº 15.503/2026, em vigor desde 14 de setembro, e amplia o limite tradicional de 3.500 kg para modelos que atendam às condições previstas na legislação.

A alteração leva em consideração uma característica dos veículos eletrificados: o peso adicional das baterias utilizadas para alimentar os motores. Com isso, alguns modelos que ultrapassam o limite convencional podem ser conduzidos por quem possui CNH B, sem que seja necessária uma mudança de categoria exclusivamente em razão do peso. A autorização, entretanto, não representa uma liberação geral para todos os automóveis elétricos ou híbridos disponíveis no mercado.

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Quais veículos entram na nova regra?