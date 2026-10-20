A campanha de Flávio Bolsonaro (PL) rejeitou a iniciativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de abrir os sigilos bancário, fiscal e telefônico dos dois candidatos à Presidência e de seus familiares. A proposta foi formalizada por Lula nesta terça-feira (20), em documento encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas a equipe do senador não demonstrou disposição para aderir ao desafio.

Segundo relatos, os aliados de Flávio avaliam que a iniciativa faz parte da estratégia eleitoral do presidente e não pretendem aceitar a condição apresentada. Nos bastidores, interlocutores do senador também criticaram a postura de Lula, sob o argumento de que o petista tenta melhorar sua posição na disputa. Em vez de aderir à proposta, a campanha defende que o governo federal divulgue informações sobre os gastos realizados com o cartão corporativo.

O embate começou no debate presidencial da TV Bandeirantes, realizado no domingo (18), quando Lula desafiou o adversário a permitir a abertura dos dados pessoais e financeiros das duas famílias. A iniciativa foi apresentada pelo presidente como uma forma de esclarecer questionamentos levantados durante a campanha. A equipe petista, por sua vez, considera que a recusa do senador pode gerar desgaste eleitoral, especialmente entre os eleitores que valorizam a transparência dos candidatos.