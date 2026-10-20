Um homem se deu mal após ser flagrado saindo de uma residência com uma mochila nas costas e um pneu nas mãos, em Capivari, na região de Piracicaba. A denúncia levou a Guarda Civil até o suspeito, que acabou preso na tarde de segunda-feira (19), no Residencial Santa Rita.
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Os agentes fizeram buscas pela região e encontraram o homem nas proximidades de um comércio, na alameda Faustina Francchi Annicchino.
Durante a abordagem, ele indicou onde havia deixado os objetos retirados do imóvel. No local, os guardas recuperaram um pneu, uma capa de chuva, luvas, botas, um estilete e um estojo de lâminas.
Após passar por exames cautelares na Santa Casa de Capivari, o suspeito foi encaminhado à Delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.