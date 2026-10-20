20 de outubro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
EM CANA

Saiu com pneu e mochila de casa e acabou preso

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Civil
A polícia recuperou o material furtado.
A polícia recuperou o material furtado.

  Um homem se deu mal após ser flagrado saindo de uma residência com uma mochila nas costas e um pneu nas mãos, em Capivari, na região de Piracicaba. A denúncia levou a Guarda Civil até o suspeito, que acabou preso na tarde de segunda-feira (19), no Residencial Santa Rita.

LEIA MAIS

Os agentes fizeram buscas pela região e encontraram o homem nas proximidades de um comércio, na alameda Faustina Francchi Annicchino.

Durante a abordagem, ele indicou onde havia deixado os objetos retirados do imóvel. No local, os guardas recuperaram um pneu, uma capa de chuva, luvas, botas, um estilete e um estojo de lâminas.

Após passar por exames cautelares na Santa Casa de Capivari, o suspeito foi encaminhado à Delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários