O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT-SP) e o deputado estadual Lucas Pavanato (PL-SP) protagonizaram uma interação após o debate entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), realizado pela Band, em São Paulo.
Durante o encontro, Pavanato chamou Haddad de “Taxad” e “demitido”. Em resposta, o ex-ministro deu tapinhas no rosto do parlamentar.
Na sequência, o deputado afirmou que Haddad havia “perdido”, em referência à disputa pelo governo de São Paulo, e também o chamou de “tonto”.
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Pavanato questionou o ex-ministro sobre o contato físico, perguntando se havia recebido um tapa. Haddad respondeu: “Imagina, carinho”.
Debate entre Lula e Flávio Bolsonaro
O encontro entre Lula e Flávio Bolsonaro foi realizado em São Paulo e marcou um confronto direto entre os dois políticos no segundo turno da disputa presidencial. O debate foi organizado pela Band, com mediação dos jornalistas Adriana Araújo e Eduardo Oinegue, e duração prevista de duas horas.
A programação foi dividida em três blocos, com perguntas dos mediadores, participação de jornalistas e momentos de confronto direto entre os candidatos.
No primeiro bloco, os participantes responderam a perguntas dos mediadores e tiveram um período de 30 minutos para o confronto direto, com 15 minutos de fala para cada candidato.
Já no segundo e no terceiro blocos, foram realizadas rodadas de perguntas dos jornalistas e questionamentos entre os candidatos, com direito a resposta, réplica e tréplica. O debate foi encerrado com as considerações finais dos participantes.