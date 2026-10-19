O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT-SP) e o deputado estadual Lucas Pavanato (PL-SP) protagonizaram uma interação após o debate entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), realizado pela Band, em São Paulo.

Durante o encontro, Pavanato chamou Haddad de “Taxad” e “demitido”. Em resposta, o ex-ministro deu tapinhas no rosto do parlamentar.

Na sequência, o deputado afirmou que Haddad havia “perdido”, em referência à disputa pelo governo de São Paulo, e também o chamou de “tonto”.