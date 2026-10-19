O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidatos à Presidência da República, participaram neste domingo (18) do primeiro debate eleitoral entre os dois, transmitido pela TV Bandeirantes. O encontro foi marcado por provocações, acusações e intervenções dos mediadores, além de discussões sobre segurança pública, saúde, direitos trabalhistas e política externa.

No primeiro bloco, Lula questionou Flávio sobre supostos recebimentos de R$ 134 milhões do banqueiro Daniel Vorcaro, além de abordar temas relacionados a investigações criminais, à morte da vereadora Marielle Franco e ao posicionamento do senador sobre a ampliação da licença-maternidade.

Flávio, por sua vez, direcionou perguntas ao presidente sobre as investigações envolvendo Fábio Luís Lula da Silva, filho de Lula, e criticou a atuação do governo federal diante das irregularidades no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).