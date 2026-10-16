O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), retirou de pauta nesta quinta-feira (15) a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública. A decisão busca evitar uma discussão acelerada sobre o texto e permitir que os senadores cheguem a um acordo sobre as emendas apresentadas à proposta, incluindo alterações nas regras da maioridade penal.

Segundo Alcolumbre, o adiamento também busca evitar divergências entre os parlamentares sobre mudanças que ainda não têm consenso. Entre as cinco emendas apresentadas, duas tratam da redução da maioridade penal. O presidente do Senado afirmou que a decisão não foi tomada para atender a um pedido do governo federal.

A proposta havia avançado na Casa após a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovar o texto sem alterações. Na quarta-feira (14), os senadores também aprovaram um calendário especial de tramitação, que permitia levar a matéria diretamente ao plenário para votação em dois turnos.