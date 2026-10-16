16 de outubro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
JORNADA DE TRABALHO

Fim da escala 6x1 deve ser promulgado nesta sexta-feira

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Lula Marques/Agência Brasil
Davi Alcolumbre prevê promulgar nesta sexta-feira (16) a PEC que prevê o fim da escala 6x1, com adoção gradual da jornada 5x2 e redução para 40 horas semanais, sem diminuição salarial.
Davi Alcolumbre prevê promulgar nesta sexta-feira (16) a PEC que prevê o fim da escala 6x1, com adoção gradual da jornada 5x2 e redução para 40 horas semanais, sem diminuição salarial.

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), anunciou que pretende promulgar nesta sexta-feira (16) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 221), que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. A medida estabelece a adoção da escala 5x2 e a redução gradual da jornada semanal, sem diminuição salarial, conforme o texto aprovado pelo Senado.

A promulgação está prevista para uma sessão solene no Congresso Nacional. Na mesma ocasião, Alcolumbre também pretende promulgar a PEC 14/2021, que estabelece regras específicas para a aposentadoria dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.

“Solicito a todos que compareçam para que possamos celebrar a aprovação dessas emendas de grande importância para o povo brasileiro”, escreveu o parlamentar em documento encaminhado aos senadores.

VEJA MAIS :

Como será a mudança na escala 6x1

O Senado aprovou a PEC 221 na noite de quarta-feira (14), com 75 votos favoráveis e um contrário em cada um dos dois turnos de votação.

Pelo texto aprovado, as empresas terão 60 dias após a promulgação para adotar a escala 5x2, com dois dias de descanso remunerado por semana e jornada máxima de 42 horas semanais.

Após mais 12 meses, o limite semanal será reduzido para 40 horas. Atualmente, a jornada máxima prevista na Constituição é de 44 horas semanais.

A proposta prevê a manutenção dos salários durante a redução da jornada. O período de transição será de 14 meses, considerando as duas etapas de implementação.

Aposentadoria para agentes de saúde

A PEC 14/2021, que também está prevista para promulgação, estabelece regras diferenciadas para a aposentadoria dos agentes comunitários de saúde (ACS) e dos agentes de combate às endemias (ACE).

O texto prevê idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, além de 25 anos de contribuição e de efetivo exercício na atividade, conforme as regras específicas estabelecidas para os profissionais.

A proposta contempla trabalhadores vinculados tanto ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) quanto aos regimes próprios de previdência social (RPPS), conforme as disposições da emenda.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários