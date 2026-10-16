O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), anunciou que pretende promulgar nesta sexta-feira (16) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 221), que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. A medida estabelece a adoção da escala 5x2 e a redução gradual da jornada semanal, sem diminuição salarial, conforme o texto aprovado pelo Senado.

A promulgação está prevista para uma sessão solene no Congresso Nacional. Na mesma ocasião, Alcolumbre também pretende promulgar a PEC 14/2021, que estabelece regras específicas para a aposentadoria dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.

“Solicito a todos que compareçam para que possamos celebrar a aprovação dessas emendas de grande importância para o povo brasileiro”, escreveu o parlamentar em documento encaminhado aos senadores.