O vinagre branco pode ser um aliado na limpeza dos caminhos percorridos pelas formigas dentro de casa. Uma solução suave do produto com água ajuda a remover os rastros químicos usados por esses insetos para se orientar, interrompendo temporariamente sua atividade. A recomendação consta nas orientações da Extensão da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, que ressalta a importância de combinar essa medida com outras práticas de controle.

As formigas costumam percorrer rotas regulares em busca de alimento e água. Durante o deslocamento, elas deixam sinais químicos, conhecidos como feromônios, que ajudam outros integrantes da colônia a encontrar o mesmo trajeto. Quando essas trilhas são removidas durante a limpeza, o caminho pode deixar de ser reconhecido temporariamente, mas os insetos conseguem estabelecer novas rotas se as condições continuarem favoráveis.

Para experimentar o método, identifique primeiro os locais por onde as formigas circulam, como rodapés, marcos de portas, peitoris de janelas e frestas próximas ao chão. Umedeça um pano com uma solução suave de vinagre branco e água e passe-o sobre o percurso observado, desde que a superfície seja compatível com o produto. Evite aplicar a mistura indiscriminadamente pela casa e faça um teste em uma área pouco visível antes de limpar regiões maiores.