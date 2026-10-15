Conquistar a confiança de um gato pode depender menos da quantidade de carinho oferecida e mais da maneira como cada pessoa respeita o comportamento do animal. Felinos costumam demonstrar preferência por companhias com as quais se sentem seguros, especialmente quando têm liberdade para decidir o momento de se aproximar. O comunicador especializado em comportamento felino Emiliano Linardi destaca a importância dessa relação construída sem pressão, na qual a convivência tranquila favorece a formação de vínculos.

A tentativa de acariciar o animal repetidamente, segui-lo pela casa ou insistir no contato quando ele demonstra desconforto pode produzir o efeito contrário ao esperado. Em vez de aproximar o felino, essas atitudes podem fazer com que ele procure distância. Permitir que o gato se afaste, interromper o carinho quando necessário e esperar que ele retome a interação são maneiras de demonstrar respeito às suas necessidades.

Isso não significa que a alimentação e as brincadeiras sejam irrelevantes para a relação. Esses momentos também podem contribuir para experiências positivas e para a confiança entre o animal e o tutor. No entanto, oferecer comida não garante que alguém se torne a companhia preferida do gato. O vínculo depende de diferentes fatores, incluindo a qualidade da convivência, o temperamento do animal e as experiências que ele acumulou ao longo da vida.