Conquistar a confiança de um gato pode depender menos da quantidade de carinho oferecida e mais da maneira como cada pessoa respeita o comportamento do animal. Felinos costumam demonstrar preferência por companhias com as quais se sentem seguros, especialmente quando têm liberdade para decidir o momento de se aproximar. O comunicador especializado em comportamento felino Emiliano Linardi destaca a importância dessa relação construída sem pressão, na qual a convivência tranquila favorece a formação de vínculos.
A tentativa de acariciar o animal repetidamente, segui-lo pela casa ou insistir no contato quando ele demonstra desconforto pode produzir o efeito contrário ao esperado. Em vez de aproximar o felino, essas atitudes podem fazer com que ele procure distância. Permitir que o gato se afaste, interromper o carinho quando necessário e esperar que ele retome a interação são maneiras de demonstrar respeito às suas necessidades.
Isso não significa que a alimentação e as brincadeiras sejam irrelevantes para a relação. Esses momentos também podem contribuir para experiências positivas e para a confiança entre o animal e o tutor. No entanto, oferecer comida não garante que alguém se torne a companhia preferida do gato. O vínculo depende de diferentes fatores, incluindo a qualidade da convivência, o temperamento do animal e as experiências que ele acumulou ao longo da vida.
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Como identificar a confiança e fortalecer o vínculo
A personalidade de cada felino influencia a maneira como ele demonstra afeto. Um gato mais ativo pode buscar pessoas dispostas a brincar e interagir com frequência, enquanto outro, de comportamento tranquilo, pode preferir ficar perto de alguém que respeite seus períodos de descanso. Idade e experiências anteriores também podem interferir nessas preferências, o que ajuda a explicar por que animais da mesma casa nem sempre se relacionam da mesma forma com todos os moradores.
O veterinário Manuel Manzano também chama a atenção para a importância de não tratar o contato físico como uma obrigação na convivência com gatos. A relação tende a ser mais positiva quando o tutor permite que o animal estabeleça seu próprio ritmo de aproximação. Na prática, isso significa observar a linguagem corporal, evitar movimentos bruscos e não insistir em toques quando o felino tenta sair ou demonstra que deseja ficar sozinho.
Um dos sinais de confiança é quando o gato procura espontaneamente a companhia de alguém ou escolhe permanecer por perto mesmo sem receber carinho. Para favorecer esse comportamento, vale compartilhar o ambiente com tranquilidade, respeitar os momentos de descanso e oferecer oportunidades de interação sem obrigatoriedade. Cada animal tem seu próprio tempo para criar laços, e reconhecer essas diferenças é uma das formas de construir uma convivência mais segura e agradável.