Um adolescente de apenas 14 anos foi apreendido pela Guarda Civil Municipal na tarde de sexta-feira (9), no bairro Alto dos Laranjais, pilotando uma *Yamaha Fazer 250 que tinha acabado de ser furtada na Avenida Costa e Silva, em Limeira, na região de Piracicaba.

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A equipe da ROMU já estava no bairro por outro motivo: tinha acabado de achar uma Honda Twister furtada perto da Igreja Santa Luzia, no Vista Alegre, abandonada em uma área verde. Estavam fazendo os papéis para guinchar a Twister quando o menor apareceu do nada, acelerando a Fazer.