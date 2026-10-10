Faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filho dos finados Sr. Clarimundo Rodrigues da Silva e da Sra. Maria Luzia Nogueira. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala 01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho dos finados Sr. Avelino Rodrigues e da Sra. Hordelia da Conceição Rodrigues, era casado com a Sra. Lucia Miranda da Silva Rodrigues; deixa os filhos: Luciano Junior Rodrigues; Daniele Aparecida Rodrigues Campos, casada com o Sr. Anderson Silveira Campos; Denise Aparecida Rodrigues; Lilian Aparecida Rodrigues; Nathalia Gabriely Rodrigues e Lucilene Aparecida Conceição Rodrigues, falecida. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Lucas Gustavo Alves de Souza

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 22 anos, filho do Sr. Jeferson Lucas de Souza e da Sra. Flaviane Alves Vilela, era casado com a Sra. Larissa Camargo Luiz; deixa os filhos: Esther Alissa Camargo de Souza e Henry Lucas Camargo de Souza. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.