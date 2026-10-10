Sr. Fabio Rodrigues da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filho dos finados Sr. Clarimundo Rodrigues da Silva e da Sra. Maria Luzia Nogueira. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala 01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. João Carlos Rodrigues
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho dos finados Sr. Avelino Rodrigues e da Sra. Hordelia da Conceição Rodrigues, era casado com a Sra. Lucia Miranda da Silva Rodrigues; deixa os filhos: Luciano Junior Rodrigues; Daniele Aparecida Rodrigues Campos, casada com o Sr. Anderson Silveira Campos; Denise Aparecida Rodrigues; Lilian Aparecida Rodrigues; Nathalia Gabriely Rodrigues e Lucilene Aparecida Conceição Rodrigues, falecida. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Lucas Gustavo Alves de Souza
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 22 anos, filho do Sr. Jeferson Lucas de Souza e da Sra. Flaviane Alves Vilela, era casado com a Sra. Larissa Camargo Luiz; deixa os filhos: Esther Alissa Camargo de Souza e Henry Lucas Camargo de Souza. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Jornalista: Sra. Lucilene Correa
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 78 anos, filha dos finados Sr. Oswaldo Correa e da Sra. Emilia Pinto Correa, era viúva do Sr. José Domitte. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 10h30 no Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Aparecida Gibin Gomes
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filha do Sr. David Gibin e da Sra. Aurora Torres Gibin, era viúva do Sr. Fernando de Paula Gomes; deixa os filhos: Marcia Andrea Gomes da Silva, casada com o Sr. Luis Fernando Rodrigues da Silva; Daniela Gomes Peruca, casada com o Sr. Cristiano Aparecido Peruca e Fernando de Paula Gomes Junior, casado com a Sra. Marianne Rodrigues Silverio. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.