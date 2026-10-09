A remadora Rie Luciana Nagasako, de 48 anos, morreu nesta sexta-feira (9), após sofrer um acidente durante uma aula de canoagem na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A atleta caiu na água na quinta-feira (8), na região do Quebra-Mar, e foi levada pela correnteza. O falecimento foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio.

Durante a atividade, Rie orientava os alunos a direcionarem suas canoas para uma área mais segura. Nesse contexto, ela perdeu o equilíbrio e caiu no mar. A remadora foi localizada em alto-mar e resgatada pelo Corpo de Bombeiros por volta das 7h de quinta-feira.

Após o resgate, a atleta precisou ser transportada de helicóptero até o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio. Ela chegou à unidade em estado gravíssimo e permaneceu internada. A morte foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde na tarde de sexta-feira, após os esforços da equipe médica.