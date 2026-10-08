Moradores do bairro Areião, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar a existência de dois buracos na Avenida Monsenhor Martinho Salgot, nas proximidades do Corpo de Bombeiros.

Segundo os relatos, os dois pontos danificados estão localizados na mesma região da avenida e têm causado dificuldades para motoristas que trafegam pelo trecho. Um dos buracos fica em frente a um ponto de ônibus, o que também chama a atenção dos moradores que utilizam o transporte coletivo.

De acordo com os moradores, os veículos precisam reduzir a velocidade e realizar desvios para passar pelos pontos danificados. A situação também pode exigir atenção dos motoristas durante a circulação pela avenida, principalmente nos horários de maior movimento.