Moradores do bairro Areião, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar a existência de dois buracos na Avenida Monsenhor Martinho Salgot, nas proximidades do Corpo de Bombeiros.
Segundo os relatos, os dois pontos danificados estão localizados na mesma região da avenida e têm causado dificuldades para motoristas que trafegam pelo trecho. Um dos buracos fica em frente a um ponto de ônibus, o que também chama a atenção dos moradores que utilizam o transporte coletivo.
De acordo com os moradores, os veículos precisam reduzir a velocidade e realizar desvios para passar pelos pontos danificados. A situação também pode exigir atenção dos motoristas durante a circulação pela avenida, principalmente nos horários de maior movimento.
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Os moradores afirmam que os buracos têm atrapalhado o trânsito na região e pedem que sejam tomadas providências para a recuperação do pavimento.
Além dos impactos para os veículos, a localização de um dos buracos próximo ao ponto de ônibus é apontada pelos moradores como um fator que exige atenção de quem circula pelo local. Pedestres e passageiros também passam pelo trecho durante o embarque e desembarque do transporte coletivo.
Os moradores solicitam que o problema seja avaliado pelo órgão responsável e que sejam realizados os reparos necessários na via.
O que diz a Prefeitura
A equipe de reportagem do JP entrou em contato com a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que um fiscal irá ao local para avaliar e, assim, fazer o encaminhamento ao setor responsável, para programação da manutenção."
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