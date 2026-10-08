A deputada estadual Professora Bebel (PT), que também é presidenta da Apeoesp, diz que a entidade vê com muita preocupação decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que proíbe o governo do Estado de contratar professores temporários.

Esta decisão é resultado de uma Ação Popular ajuizada pela deputada federal Luciene Cavalcante, pelo deputado estadual Carlos Gianazzi e pelo vereador da cidade de São Paulo, Celso Gianazzi, todos PSOL. Conforme levantamento feito pela Apeoesp, a decisão poderá gerar em torno de 60 mil demissões.

Em função da ação, que teve liminar, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o governo estadual não assine contratos temporários de professores para o ano letivo de 2027. A decisão foi tomada após a corte identificar risco de o processo seletivo simplificado ser utilizado para atender necessidades permanentes da rede estadual, em vez de situações temporárias e excepcionais.