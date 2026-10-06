A trajetória de Lito Sousa, que morreu aos 59 anos após ser diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), trouxe ao debate público uma realidade enfrentada diariamente por milhares de brasileiros com doenças raras: a dificuldade para conseguir diagnóstico, acesso a exames, tratamento e participação em pesquisas.

Conhecido pelo canal “Aviões e Músicas”, Lito revelou o diagnóstico em agosto e passou a compartilhar publicamente a evolução da doença e a busca da família por alternativas de tratamento. Ele morreu em 1º de outubro, pouco mais de um mês após tornar público o diagnóstico.

A doença de Creutzfeldt-Jakob é uma condição neurodegenerativa rara, progressiva e fatal. Ela está relacionada ao acúmulo de proteínas chamadas príons no cérebro, provocando a destruição progressiva das células nervosas. A forma mais comum é a esporádica, cuja causa ainda não é conhecida.