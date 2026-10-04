A apuração das eleições para a Presidência da República aponta Flávio Bolsonaro (PL) na liderança, com 50,20% dos votos, conforme os números informados até o momento.

O candidato registra 27.484.298 votos. Em seguida aparece Lula (PT), com 41,63%, totalizando 22.791.778 votos.

Augusto Cury (Avante) aparece com 2,96%, somando 1.618.252 votos, enquanto Ronaldo Caiado (PSD) registra 2,38%, com 1.302.519 votos.