A apuração das eleições para a Presidência da República aponta Flávio Bolsonaro (PL) na liderança, com 50,20% dos votos, conforme os números informados até o momento.
O candidato registra 27.484.298 votos. Em seguida aparece Lula (PT), com 41,63%, totalizando 22.791.778 votos.
Augusto Cury (Avante) aparece com 2,96%, somando 1.618.252 votos, enquanto Ronaldo Caiado (PSD) registra 2,38%, com 1.302.519 votos.
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A diferença entre Flávio Bolsonaro e Lula, considerando os números informados, é de 4.692.520 votos, correspondente a 8,57 pontos percentuais.
Os dados são parciais e podem ser atualizados conforme o avanço da apuração e a divulgação dos resultados oficiais.