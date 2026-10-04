04 de outubro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro lidera apuração com 50,20% dos votos

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Flávio Bolsonaro aparece na liderança da disputa presidencial, com 27.484.298 votos, enquanto Lula registra 41,63% dos votos contabilizados.
Flávio Bolsonaro aparece na liderança da disputa presidencial, com 27.484.298 votos, enquanto Lula registra 41,63% dos votos contabilizados.

A apuração das eleições para a Presidência da República aponta Flávio Bolsonaro (PL) na liderança, com 50,20% dos votos, conforme os números informados até o momento.

O candidato registra 27.484.298 votos. Em seguida aparece Lula (PT), com 41,63%, totalizando 22.791.778 votos.

Augusto Cury (Avante) aparece com 2,96%, somando 1.618.252 votos, enquanto Ronaldo Caiado (PSD) registra 2,38%, com 1.302.519 votos.

VEJA MAIS :

A diferença entre Flávio Bolsonaro e Lula, considerando os números informados, é de 4.692.520 votos, correspondente a 8,57 pontos percentuais.

Os dados são parciais e podem ser atualizados conforme o avanço da apuração e a divulgação dos resultados oficiais.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários