A apuração do primeiro turno das Eleições 2026 começou após o encerramento da votação em todo o país, às 17h, no horário de Brasília. Com a chegada dos primeiros dados ao sistema de totalização, os resultados parciais já começaram a ser divulgados.

Na parcial registrada às 17h33, com 1,23% das seções eleitorais apuradas, Flávio Bolsonaro aparecia na liderança, com 48,85% dos votos válidos. Lula registrava 42,50%. Os dados são oficiais do TSE e ainda estavam sujeitos a alterações conforme novas urnas fossem totalizadas.

Na sequência, apareciam Augusto Cury (Avante), com 3,06%, Renan Santos (Missão), com 2,43%, e Ronaldo Caiado (PSD), com 2,39%.