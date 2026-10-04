04 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Apuração das eleições começa com Flávio à frente de Lula

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem gerada por IA
Apuração das eleições começou neste domingo (4). Na primeira parcial, Flávio Bolsonaro (PL) aparecia à frente de Lula (PT). Os números ainda podem mudar durante a totalização dos votos.
Apuração das eleições começou neste domingo (4). Na primeira parcial, Flávio Bolsonaro (PL) aparecia à frente de Lula (PT). Os números ainda podem mudar durante a totalização dos votos.

A apuração do primeiro turno das Eleições 2026 começou após o encerramento da votação em todo o país, às 17h, no horário de Brasília. Com a chegada dos primeiros dados ao sistema de totalização, os resultados parciais já começaram a ser divulgados.

Na parcial registrada às 17h33, com 1,23% das seções eleitorais apuradas, Flávio Bolsonaro aparecia na liderança, com 48,85% dos votos válidos. Lula registrava 42,50%. Os dados são oficiais do TSE e ainda estavam sujeitos a alterações conforme novas urnas fossem totalizadas.

Na sequência, apareciam Augusto Cury (Avante), com 3,06%, Renan Santos (Missão), com 2,43%, e Ronaldo Caiado (PSD), com 2,39%.

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Números podem mudar

A parcial não representa o resultado definitivo da eleição. Segundo o TSE, cada urna eletrônica faz a apuração dos votos registrados na seção e gera um Boletim de Urna. Esses dados são posteriormente enviados à Justiça Eleitoral e reunidos no processo de totalização.

Por isso, os percentuais e a ordem dos candidatos podem mudar significativamente ao longo da noite, conforme mais boletins de urna forem recebidos e processados.

Para que a eleição presidencial seja definida já no primeiro turno, um candidato precisa conquistar mais de 50% dos votos válidos. Caso nenhum alcance esse percentual, os dois candidatos mais votados avançam para o segundo turno, previsto para 25 de outubro.

Além da Presidência, os eleitores brasileiros também escolheram neste domingo governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. A divulgação dos resultados desses cargos também ocorre conforme os boletins são processados pela Justiça Eleitoral.

A apuração segue ao longo da noite e os números oficiais podem ser acompanhados em tempo real pelo sistema de resultados do TSE.

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