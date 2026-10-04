Um motociclista, ainda não identificado, morreu após um grave acidente de trânsito envolvendo uma moto e um carro na manhã deste domingo (04), na Rodovia Geraldo de Barros, a SP-304, no km 170, sentido São Pedro, em Piracicaba.

Segundo as informações, o impacto entre a moto e o carro foi violento. Após a batida com a motocicleta, o motorista do carro, um homem de 29 anos, perdeu totalmente o controle da direção e capotou o veículo.

Com a força da colisão, o motociclista não resistiu e morreu na hora, no local do acidente. Até o momento, a identidade dele não foi divulgada pelas autoridades