Uma urna eletrônica precisou ser substituída neste domingo (4), durante o primeiro turno das Eleições 2026, após a identificação de um problema na tecla de número 3. O caso ocorreu em Candelária, no interior do Rio Grande do Sul, e será investigado pela Justiça Eleitoral.

Tecla apresentou suspeita de adulteração

A ocorrência foi registrada na seção 33 da Escola Eveline da Fonseca.

Segundo informações divulgadas pela imprensa, a tecla de número 3 apresentava travamento, com suspeita de que cola ou outro material semelhante tivesse sido aplicado no equipamento.