Uma urna eletrônica precisou ser substituída neste domingo (4), durante o primeiro turno das Eleições 2026, após a identificação de um problema na tecla de número 3. O caso ocorreu em Candelária, no interior do Rio Grande do Sul, e será investigado pela Justiça Eleitoral.
Tecla apresentou suspeita de adulteração
A ocorrência foi registrada na seção 33 da Escola Eveline da Fonseca.
Segundo informações divulgadas pela imprensa, a tecla de número 3 apresentava travamento, com suspeita de que cola ou outro material semelhante tivesse sido aplicado no equipamento.
Após a identificação do problema, a urna foi substituída por outro aparelho para permitir a continuidade da votação.
Votação continuou após a troca
A seção eleitoral atendia 550 eleitores. Mesmo com o problema identificado no equipamento, o processo de votação prosseguiu após a substituição da urna.
A Justiça Eleitoral deverá apurar as circunstâncias da ocorrência para esclarecer como a tecla foi danificada e se houve ação intencional.