04 de outubro de 2026
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COLARAM O '3'

Urna eletrônica é trocada após tecla 3 ser 'colada'; VÍDEO

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A Justiça Eleitoral deverá apurar as circunstâncias da ocorrência.
A Justiça Eleitoral deverá apurar as circunstâncias da ocorrência.

Uma urna eletrônica precisou ser substituída neste domingo (4), durante o primeiro turno das Eleições 2026, após a identificação de um problema na tecla de número 3. O caso ocorreu em Candelária, no interior do Rio Grande do Sul, e será investigado pela Justiça Eleitoral.

Tecla apresentou suspeita de adulteração

A ocorrência foi registrada na seção 33 da Escola Eveline da Fonseca.

Segundo informações divulgadas pela imprensa, a tecla de número 3 apresentava travamento, com suspeita de que cola ou outro material semelhante tivesse sido aplicado no equipamento.

Após a identificação do problema, a urna foi substituída por outro aparelho para permitir a continuidade da votação.

Votação continuou após a troca

A seção eleitoral atendia 550 eleitores. Mesmo com o problema identificado no equipamento, o processo de votação prosseguiu após a substituição da urna.

A Justiça Eleitoral deverá apurar as circunstâncias da ocorrência para esclarecer como a tecla foi danificada e se houve ação intencional.

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