Os primeiros resultados da votação para presidente entre brasileiros que vivem no exterior mostram um cenário diferente do que a quantidade de países liderados por cada candidato poderia indicar. Luiz Inácio Lula da Silva aparece em primeiro lugar em 25 dos 33 locais com votação encerrada, enquanto Flávio Bolsonaro lidera em oito. Mesmo com menos vitórias geográficas, o candidato do PL reúne 32.431 votos, contra 23.732 de Lula na soma dos locais já contabilizados.

A diferença é explicada principalmente pelo desempenho de Flávio no Japão. O candidato recebeu 24.601 votos no país, o equivalente a 71,59% dos votos válidos, enquanto Lula teve 5.222 votos, ou 15,20%. O resultado japonês tem peso significativo no total porque representa, sozinho, a maior parcela da votação de Flávio entre os 33 locais considerados.

Entre os países em que Lula liderou estão França, onde alcançou 82,27%, Dinamarca, com 78,94%, e Palestina, com 93,09%. O petista também venceu na Austrália, Arábia Saudita, China, Chipre, Coreia do Sul, Croácia, Egito, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Finlândia, Hungria, Kuwait, Líbano, Malásia, Nova Zelândia, Países Baixos, Quênia, Romênia, Singapura, Síria e Turquia. Flávio teve as maiores votações proporcionais entre os locais listados em Israel, com 74,40%, e no Japão.