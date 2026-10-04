Os primeiros resultados da votação para presidente entre brasileiros que vivem no exterior mostram um cenário diferente do que a quantidade de países liderados por cada candidato poderia indicar. Luiz Inácio Lula da Silva aparece em primeiro lugar em 25 dos 33 locais com votação encerrada, enquanto Flávio Bolsonaro lidera em oito. Mesmo com menos vitórias geográficas, o candidato do PL reúne 32.431 votos, contra 23.732 de Lula na soma dos locais já contabilizados.
A diferença é explicada principalmente pelo desempenho de Flávio no Japão. O candidato recebeu 24.601 votos no país, o equivalente a 71,59% dos votos válidos, enquanto Lula teve 5.222 votos, ou 15,20%. O resultado japonês tem peso significativo no total porque representa, sozinho, a maior parcela da votação de Flávio entre os 33 locais considerados.
Entre os países em que Lula liderou estão França, onde alcançou 82,27%, Dinamarca, com 78,94%, e Palestina, com 93,09%. O petista também venceu na Austrália, Arábia Saudita, China, Chipre, Coreia do Sul, Croácia, Egito, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Finlândia, Hungria, Kuwait, Líbano, Malásia, Nova Zelândia, Países Baixos, Quênia, Romênia, Singapura, Síria e Turquia. Flávio teve as maiores votações proporcionais entre os locais listados em Israel, com 74,40%, e no Japão.
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Como ficou a votação em cada país
Nos 33 locais com resultados encerrados, os dois primeiros colocados foram:
- Austrália — Lula: 4.562 (53,98%); Flávio: 2.579 (30,52%).
- Arábia Saudita — Lula: 52 (61,90%); Flávio: 22 (26,19%).
- Catar — Flávio: 173 (48,45%); Lula: 147 (41,17%).
- China — Lula: 367 (56,63%); Flávio: 203 (31,33%).
- Chipre — Lula: 24 (42,11%); Flávio: 20 (35,09%).
- Coreia do Sul — Lula: 123 (56,94%); Flávio: 72 (33,33%).
- Croácia — Lula: 29 (60,41%); Flávio: 17 (35,42%).
- Dinamarca — Lula: 1.166 (78,94%); Flávio: 195 (13,20%).
- Egito — Lula: 46 (71,87%); Flávio: 12 (18,75%).
- Emirados Árabes Unidos — Flávio: 659 (48,92%); Lula: 469 (34,82%).
- Eslováquia — Lula: 35 (60,34%); Flávio: 13 (22,41%).
- Eslovênia — Lula: 61 (62,34%); Flávio: 25 (25,51%).
- Estônia — Lula: 142 (74,74%); Flávio: 19 (10%).
- Filipinas — Flávio: 33 (53,23%); Lula: 26 (41,94%).
- Finlândia — Lula: 475 (68,74%); Flávio: 155 (22,43%).
- França — Lula: 1.281 (82,27%); Flávio: 191 (12,27%).
- Grécia — Flávio: 230 (46,65%); Lula: 196 (39,75%).
- Hungria — Lula: 331 (71,18%); Flávio: 93 (20%).
- Israel — Flávio: 523 (74,40%); Lula: 92 (13,09%).
- Japão — Flávio: 24.601 (71,59%); Lula: 5.222 (15,20%).
- Kuwait — Lula: 54 (73,97%); Flávio: 12 (16,43%).
- Líbano — Lula: 2.538 (64,84%); Flávio: 1.138 (29,07%).
- Malásia — Lula: 44 (53,66%); Flávio: 27 (32,93%).
- Nova Zelândia — Lula: 234 (70,48%); Flávio: 64 (19,28%).
- Países Baixos — Lula: 4.387 (74,44%); Flávio: 983 (16,69%).
- Palestina — Lula: 1.078 (93,09%); Flávio: 46 (3,97%).
- Quênia — Lula: 26 (56,52%); Flávio: 17 (36,95%).
- Romênia — Lula: 31 (50%); Flávio: 22 (35,48%).
- Singapura — Lula: 190 (54,60%); Flávio: 92 (26,44%).
- Síria — Lula: 97 (89,81%); Flávio: 7 (6,48%).
- Tailândia — Flávio: 51 (50%); Lula: 40 (39,22%).
- Taiwan — Flávio: 107 (48,86%); Lula: 77 (35,16%).
- Turquia — Lula: 90 (70,87%); Flávio: 30 (23,62%).
A votação no exterior ocorre exclusivamente para os cargos de presidente e vice-presidente. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 918.876 brasileiros estão aptos a votar fora do país, distribuídos por 186 cidades de 104 países. Os Estados Unidos, Portugal e Japão concentram os maiores eleitorados brasileiros no exterior. Alemanha e Índia não foram incluídas na soma apresentada porque ainda tinham apuração parcial.
A divulgação oficial dos resultados da eleição pelo TSE começa às 17h, no horário de Brasília, depois do encerramento da votação no Brasil. Os números do exterior são atualizados conforme os boletins de urna são recebidos e processados pela Justiça Eleitoral. A relação apresentada considera somente os 33 locais com votação encerrada e, portanto, ainda não representa o resultado completo da votação dos brasileiros que vivem fora do país.