As declarações dos candidatos à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) após a votação deste domingo (4) levantaram questionamentos sobre possível prática de boca de urna. Enquanto Flávio pediu um “voto de confiança” aos eleitores, Lula mencionou seu número de urna durante uma conversa com jornalistas. As manifestações dividiram opiniões de especialistas em direito eleitoral, que divergem sobre a possibilidade de enquadrá-las como crime.

Flávio votou em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, acompanhado da mulher, Fernanda Bolsonaro, e do candidato do PL ao governo do Estado, Douglas Ruas. Ao deixar a seção eleitoral, o senador pediu apoio à candidatura e declarou esperar que os brasileiros confiassem nele ainda no primeiro turno. Já Lula registrou seu voto em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, e afirmou que a eleição representa uma escolha sobre o futuro do país, mencionando também seu número de urna.

A legislação eleitoral brasileira proíbe a propaganda e os pedidos de votos no dia da eleição, incluindo a abordagem de eleitores para influenciar suas escolhas. A prática de boca de urna é considerada crime eleitoral e prevê detenção de seis meses a um ano, que pode ser substituída por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, além de multa que varia de R$ 5.320,50 a R$ 15.961,50. A discussão, no entanto, está na interpretação das declarações feitas pelos candidatos e no contexto em que ocorreram.