As declarações dos candidatos à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) após a votação deste domingo (4) levantaram questionamentos sobre possível prática de boca de urna. Enquanto Flávio pediu um “voto de confiança” aos eleitores, Lula mencionou seu número de urna durante uma conversa com jornalistas. As manifestações dividiram opiniões de especialistas em direito eleitoral, que divergem sobre a possibilidade de enquadrá-las como crime.
Flávio votou em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, acompanhado da mulher, Fernanda Bolsonaro, e do candidato do PL ao governo do Estado, Douglas Ruas. Ao deixar a seção eleitoral, o senador pediu apoio à candidatura e declarou esperar que os brasileiros confiassem nele ainda no primeiro turno. Já Lula registrou seu voto em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, e afirmou que a eleição representa uma escolha sobre o futuro do país, mencionando também seu número de urna.
A legislação eleitoral brasileira proíbe a propaganda e os pedidos de votos no dia da eleição, incluindo a abordagem de eleitores para influenciar suas escolhas. A prática de boca de urna é considerada crime eleitoral e prevê detenção de seis meses a um ano, que pode ser substituída por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, além de multa que varia de R$ 5.320,50 a R$ 15.961,50. A discussão, no entanto, está na interpretação das declarações feitas pelos candidatos e no contexto em que ocorreram.
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Especialistas divergem sobre possível boca de urna
A avaliação sobre as declarações não é unânime entre especialistas em direito eleitoral. Uma das interpretações considera que o pedido feito por Flávio apresenta elementos de uma manifestação destinada a influenciar o eleitor justamente no dia da votação. Nessa leitura, a fala de Lula também merece análise, ainda que não tenha havido um pedido explícito de voto, já que o candidato mencionou seu número de urna durante a entrevista.
Outra corrente considera que classificar imediatamente as duas manifestações como boca de urna seria excessivo. Para essa avaliação, as falas estão em uma área de interpretação entre o que é permitido e o que pode ser entendido como propaganda eleitoral, e o contexto completo de cada declaração deve ser considerado antes de qualquer responsabilização. O entendimento é que uma eventual punição não poderia ser definida apenas pela existência de uma referência à candidatura.
A legislação, porém, estabelece que as regras sobre propaganda e pedido de votos no dia da eleição valem para todos os participantes do processo eleitoral. Por isso, eventuais denúncias sobre as declarações podem ser analisadas pelas autoridades competentes, que deverão considerar o conteúdo, o contexto e a finalidade das manifestações antes de definir se houve ou não infração eleitoral.