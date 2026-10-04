A movimentação na E.E. Prof. Augusto Saes demonstra a participação dos moradores do bairro Nova América no processo eleitoral. Cada eleitor, de forma individual e sigilosa, registra sua escolha na urna eletrônica.

O voto também é uma oportunidade para que a população acompanhe as propostas e trajetórias dos candidatos e faça sua escolha de acordo com suas próprias convicções.

Para os jovens de 16 e 17 anos, o voto é facultativo, permitindo que eles também participem do processo eleitoral antes de completar 18 anos.