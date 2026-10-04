Centenas de pessoas comparecem neste domingo (4) à E.E. Prof. Augusto Saes, localizada na Rua Dom Pedro I, no bairro Nova América, em Piracicaba, para participar do primeiro turno das Eleições 2026.
O local registra fila e longo tempo de espera pela manhã.
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Participação nas urnas
O domingo de votação representa um momento importante para a população. Por meio do voto, os eleitores escolhem os representantes que irão ocupar cargos no Executivo e no Legislativo.
Neste primeiro turno, estão em disputa os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.
Além de cumprir uma obrigação para quem está sujeito ao voto obrigatório, comparecer às urnas representa uma forma de participação na vida pública e de manifestação da vontade do eleitor.
Voto e cidadania
A movimentação na E.E. Prof. Augusto Saes demonstra a participação dos moradores do bairro Nova América no processo eleitoral. Cada eleitor, de forma individual e sigilosa, registra sua escolha na urna eletrônica.
O voto também é uma oportunidade para que a população acompanhe as propostas e trajetórias dos candidatos e faça sua escolha de acordo com suas próprias convicções.
Para os jovens de 16 e 17 anos, o voto é facultativo, permitindo que eles também participem do processo eleitoral antes de completar 18 anos.
Um dia de escolhas
As eleições são realizadas em todo o país e mobilizam milhões de brasileiros. Em Piracicaba, escolas como a E.E. Prof. Augusto Saes se transformam em locais de votação e recebem eleitores durante o domingo.
A participação da população nas urnas marca um dos principais momentos do processo democrático: o cidadão vai ao local de votação, registra sua escolha e contribui para a definição dos representantes que estarão à frente dos cargos em disputa.