04 de outubro de 2026
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VÍDEO: LOTADO

E. E. Prof. Augusto Saes registra filas e grande movimento

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Alyson Rodrigues e Will Baldine | JP1
Centenas de eleitores comparecem à E.E. Prof. Augusto Saes, no Nova América, neste domingo (4), para exercer o direito ao voto e participar das eleições.
Centenas de eleitores comparecem à E.E. Prof. Augusto Saes, no Nova América, neste domingo (4), para exercer o direito ao voto e participar das eleições.

Centenas de pessoas comparecem neste domingo (4) à E.E. Prof. Augusto Saes, localizada na Rua Dom Pedro I, no bairro Nova América, em Piracicaba, para participar do primeiro turno das Eleições 2026.

O local registra fila e longo tempo de espera pela manhã.

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Participação nas urnas

O domingo de votação representa um momento importante para a população. Por meio do voto, os eleitores escolhem os representantes que irão ocupar cargos no Executivo e no Legislativo.

Neste primeiro turno, estão em disputa os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

Além de cumprir uma obrigação para quem está sujeito ao voto obrigatório, comparecer às urnas representa uma forma de participação na vida pública e de manifestação da vontade do eleitor.

Voto e cidadania

A movimentação na E.E. Prof. Augusto Saes demonstra a participação dos moradores do bairro Nova América no processo eleitoral. Cada eleitor, de forma individual e sigilosa, registra sua escolha na urna eletrônica.

O voto também é uma oportunidade para que a população acompanhe as propostas e trajetórias dos candidatos e faça sua escolha de acordo com suas próprias convicções.

Para os jovens de 16 e 17 anos, o voto é facultativo, permitindo que eles também participem do processo eleitoral antes de completar 18 anos.

Um dia de escolhas

As eleições são realizadas em todo o país e mobilizam milhões de brasileiros. Em Piracicaba, escolas como a E.E. Prof. Augusto Saes se transformam em locais de votação e recebem eleitores durante o domingo.

A participação da população nas urnas marca um dos principais momentos do processo democrático: o cidadão vai ao local de votação, registra sua escolha e contribui para a definição dos representantes que estarão à frente dos cargos em disputa.

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