Flávio Nantes Bolsonaro, de 45 anos, iniciou a carreira política no Rio de Janeiro e, ao longo de mais de duas décadas, passou pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e pelo Senado Federal. Em 2026, tornou-se candidato à Presidência da República pelo Partido Liberal (PL).
Filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio nasceu em 30 de abril de 1981, em Resende (RJ). É formado em Direito e possui especializações na área de políticas públicas e empreendedorismo.
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Início na política
A trajetória eleitoral de Flávio Bolsonaro começou em 2002, quando foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro, aos 21 anos. Ele foi reeleito nas eleições seguintes e permaneceu na Alerj por quatro mandatos, entre 2003 e 2018.
Durante sua passagem pela Assembleia, presidiu comissões relacionadas à segurança pública e assuntos de polícia e também ocupou outras funções em comissões permanentes da Casa.
Em 2016, Flávio disputou a Prefeitura do Rio de Janeiro pelo então Partido Social Cristão (PSC), mas não foi eleito.
Chegada ao Senado
Em 2018, Flávio deixou a disputa estadual e concorreu ao Senado Federal. Foi eleito pelo então Partido Social Liberal (PSL) com 4.380.418 votos, equivalentes a 31,36% dos votos válidos no Rio de Janeiro.
O mandato começou em fevereiro de 2019. No Senado, Flávio participou de comissões e manteve atuação em temas ligados à segurança pública. Atualmente, seu mandato está previsto para terminar em janeiro de 2027.
Relação com o grupo político de Jair Bolsonaro
A carreira de Flávio se desenvolveu paralelamente à trajetória política de Jair Bolsonaro, que foi deputado federal por quase três décadas antes de chegar à Presidência da República.
Flávio também atuou na defesa de pautas associadas ao grupo político do pai e ganhou espaço nacional durante o período em que Jair Bolsonaro ocupou o Palácio do Planalto, entre 2019 e 2022.
Candidatura à Presidência
Em 2026, Flávio Bolsonaro passou a disputar pela primeira vez a Presidência da República. O PL oficializou sua candidatura durante as convenções partidárias.
A escolha ocorreu em um cenário no qual Jair Bolsonaro não concorre ao cargo. Flávio passou a representar o PL na disputa presidencial e, com isso, deixou a política estadual e a atuação no Senado para assumir uma candidatura de alcance nacional. A candidatura foi registrada para as eleições deste ano.
Durante a campanha, as propostas apresentadas por Flávio foram organizadas em áreas como segurança pública, economia, tributação, digitalização de serviços públicos e políticas para mulheres.
Primeiro turno
A candidatura de Flávio Bolsonaro marcou uma nova etapa de sua trajetória política. Depois de quatro mandatos como deputado estadual e um mandato no Senado, o político passou a disputar o cargo máximo do Executivo federal.
O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre neste domingo (4), quando os eleitores escolhem presidente, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual ou distrital.
A trajetória de Flávio Bolsonaro, portanto, começou na política estadual do Rio de Janeiro, passou pelo Senado Federal e chegou, em 2026, à disputa pela Presidência da República.