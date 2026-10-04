Flávio Nantes Bolsonaro, de 45 anos, iniciou a carreira política no Rio de Janeiro e, ao longo de mais de duas décadas, passou pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e pelo Senado Federal. Em 2026, tornou-se candidato à Presidência da República pelo Partido Liberal (PL).

Filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio nasceu em 30 de abril de 1981, em Resende (RJ). É formado em Direito e possui especializações na área de políticas públicas e empreendedorismo.

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