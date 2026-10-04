Quando a votação termina, às 17h no horário de Brasília, o trabalho nas seções eleitorais entra em uma nova fase. O encerramento do horário não impede a votação de quem ainda estiver na fila: nesses casos, os eleitores recebem senha e podem concluir o procedimento. Somente depois que todos votam começa a apuração daquela seção.

A própria urna eletrônica realiza a apuração dos votos registrados e emite o Boletim de Urna (BU), documento que apresenta a quantidade de votos destinada a cada candidatura e legenda, além de informações sobre o comparecimento. Uma das vias impressas é colocada na própria seção eleitoral, permitindo a consulta do resultado daquele local.

Depois dessa etapa, os dados são armazenados em uma mídia de resultado e encaminhados para transmissão aos sistemas da Justiça Eleitoral. A urna eletrônica não utiliza conexão com a internet para realizar a votação. O envio dos arquivos ocorre por uma estrutura de comunicação destinada à transmissão dos resultados, com procedimentos específicos para localidades onde o acesso é mais difícil.