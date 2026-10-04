O Brasil terá 158.745.463 eleitores aptos a votar no primeiro turno das Eleições 2026, marcado para 4 de outubro. O número representa aumento de 2,3 milhões de pessoas, ou 1,46%, em relação ao eleitorado registrado nas eleições gerais de 2022. Neste ano, serão escolhidos presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.
Os dados mais recentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ajudam a traçar o perfil de quem estará diante das urnas. As mulheres continuam sendo maioria, com 83,8 milhões de eleitoras, equivalentes a 52,81% do total, enquanto os homens somam 74,8 milhões. A faixa etária mais numerosa é a de 40 a 44 anos, com quase 16 milhões de pessoas, seguida pelos grupos de 45 a 49 anos e de 35 a 39 anos.
A composição também apresenta diferenças importantes de acordo com o território. O Sudeste concentra cerca de 42% do eleitorado nacional, seguido pelo Nordeste, com 27,58%. São Paulo permanece como o maior colégio eleitoral do país, com aproximadamente 34 milhões de votantes. Fora do Brasil, 918.876 pessoas estão habilitadas a participar da eleição de 2026.
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Escolaridade, idade e inclusão
No recorte de escolaridade, o grupo mais numeroso é formado por eleitores com ensino médio completo, que reúne 44,2 milhões de pessoas. Na sequência aparecem aqueles com ensino fundamental incompleto, ensino médio incompleto e ensino superior completo. Os números mostram que o cadastro eleitoral reúne perfis bastante variados de formação educacional.
Outro destaque é o envelhecimento do eleitorado. Em 2026, 37,45 milhões de pessoas têm 60 anos ou mais, o equivalente a 23,6% do total, contra 21,02% em 2022. Já entre os jovens, 1,6 milhão de eleitores de 16 e 17 anos poderão votar de forma facultativa. O voto também é facultativo para pessoas com 70 anos ou mais e para analfabetos.
Os dados do TSE também mostram avanços nos registros relacionados à inclusão. A biometria já está cadastrada para 141,3 milhões de eleitores, correspondendo a 89,01% do eleitorado. Além disso, 38.472 pessoas utilizarão nome social no título em 2026, enquanto 1,97 milhão declararam algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida e podem contar com atendimento e seções adaptadas às condições informadas à Justiça Eleitoral.