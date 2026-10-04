O Brasil terá 158.745.463 eleitores aptos a votar no primeiro turno das Eleições 2026, marcado para 4 de outubro. O número representa aumento de 2,3 milhões de pessoas, ou 1,46%, em relação ao eleitorado registrado nas eleições gerais de 2022. Neste ano, serão escolhidos presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.

Os dados mais recentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ajudam a traçar o perfil de quem estará diante das urnas. As mulheres continuam sendo maioria, com 83,8 milhões de eleitoras, equivalentes a 52,81% do total, enquanto os homens somam 74,8 milhões. A faixa etária mais numerosa é a de 40 a 44 anos, com quase 16 milhões de pessoas, seguida pelos grupos de 45 a 49 anos e de 35 a 39 anos.

A composição também apresenta diferenças importantes de acordo com o território. O Sudeste concentra cerca de 42% do eleitorado nacional, seguido pelo Nordeste, com 27,58%. São Paulo permanece como o maior colégio eleitoral do país, com aproximadamente 34 milhões de votantes. Fora do Brasil, 918.876 pessoas estão habilitadas a participar da eleição de 2026.