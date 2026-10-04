Nas Eleições 2026, o eleitor terá a possibilidade de votar diretamente em um partido nas disputas para deputado federal e deputado estadual ou distrital. Essa modalidade é chamada de voto de legenda e faz parte do sistema proporcional usado para definir as vagas do Legislativo.

Para registrar o voto de legenda na urna eletrônica, é necessário digitar apenas os dois números que identificam o partido e, depois, confirmar. A urna reconhece a opção e apresenta as informações correspondentes antes da confirmação do voto. A diferença em relação ao voto nominal é que, nesse caso, o eleitor não escolhe um candidato específico. O voto é destinado à legenda partidária e entra no cálculo da votação obtida pelo partido ou federação na eleição proporcional.

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