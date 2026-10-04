Na hora de votar, o eleitor pode optar por não escolher nenhum dos candidatos para determinado cargo. Nesse caso, é possível votar em branco ou registrar um voto nulo. Apesar de terem formas diferentes de registro, as duas opções não entram na contagem dos votos válidos.

O voto em branco é registrado quando o eleitor aperta a tecla “Branco” na urna eletrônica e, em seguida, confirma a escolha. Já o voto nulo ocorre quando a pessoa digita uma sequência de números que não corresponde a nenhum candidato ou partido registrado e confirma.

Na apuração, porém, não há diferença entre os dois. Tanto os votos brancos quanto os nulos são considerados inválidos e ficam fora da contagem usada para definir os eleitos. Eles também não são transferidos para nenhum candidato ou partido.