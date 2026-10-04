Na hora de votar, o eleitor pode optar por não escolher nenhum dos candidatos para determinado cargo. Nesse caso, é possível votar em branco ou registrar um voto nulo. Apesar de terem formas diferentes de registro, as duas opções não entram na contagem dos votos válidos.
O voto em branco é registrado quando o eleitor aperta a tecla “Branco” na urna eletrônica e, em seguida, confirma a escolha. Já o voto nulo ocorre quando a pessoa digita uma sequência de números que não corresponde a nenhum candidato ou partido registrado e confirma.
Na apuração, porém, não há diferença entre os dois. Tanto os votos brancos quanto os nulos são considerados inválidos e ficam fora da contagem usada para definir os eleitos. Eles também não são transferidos para nenhum candidato ou partido.
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Voto branco não vai para quem está ganhando
Um dos principais mitos sobre as eleições é o de que o voto em branco seria somado ao candidato mais votado. Isso não acontece. A Justiça Eleitoral considera apenas os votos válidos na definição dos resultados, deixando brancos e nulos fora dessa conta.
Também não é verdade que uma eleição seja automaticamente cancelada caso mais da metade dos eleitores vote nulo. O TSE explica que o voto nulo escolhido pelo eleitor é diferente da nulidade de uma votação, que pode ocorrer por situações previstas na legislação e depende de decisão da Justiça Eleitoral.
Assim, a diferença entre branco e nulo está principalmente na maneira como o eleitor registra sua opção na urna. Para o resultado da eleição, os dois têm o mesmo efeito: não são contabilizados entre os votos válidos.