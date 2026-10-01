A Xiaomi levou para o mercado chinês um SUV que transforma o interior em um espaço para descanso e acampamento. O SkyNomad N90 Max Studio tem cinco lugares e conta com um teto elétrico elevatório que amplia a cabine e cria um segundo ambiente dentro do veículo.
O modelo custa 299.900 yuans na China e reúne recursos pouco comuns em um SUV convencional, como cama de 1,87 metro, piso aquecido, climatização no espaço superior e sistema de projeção de 30 polegadas. A proposta é aproveitar o carro também como ambiente de descanso, trabalho e lazer durante viagens.
O teto integrado à carroceria pode ser acionado eletricamente, mas há uma limitação importante: o recurso só pode ser utilizado com o veículo estacionado e fora de vias públicas. Quando aberto, o compartimento superior chega a 2,11 metros por 98,5 centímetros e suporta até 200 quilos. O espaço também conta com iluminação, tomadas USB-C e saídas de ar-condicionado.
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Um SUV que ganha espaço para dormir
Na parte inferior, os bancos da segunda fileira podem ser transformados em uma cama de 1,24 metro por 1,87 metro. A operação pode ser feita em cerca de 30 segundos, enquanto o piso com aquecimento possui três níveis de temperatura. O conjunto ainda inclui um sistema de projeção de 30 polegadas, pensado para transformar o interior em uma espécie de sala de descanso durante as paradas.
Apesar da aparência de veículo preparado para camping, o Studio mantém a proposta de um SUV de uso múltiplo. A configuração permite levar passageiros durante o deslocamento e reorganizar a cabine quando o carro está estacionado. A Xiaomi também prevê usos como trabalho remoto, produção de conteúdo, fotografia e viagens ao ar livre.
Na parte mecânica, o modelo utiliza um sistema de propulsão com dois motores elétricos e tração integral, combinado a um motor a gasolina que atua como extensor de autonomia. A versão Studio tem bateria de 76 kWh e alcança 462 quilômetros de autonomia exclusivamente elétrica no ciclo CLTC. Com bateria e combustível, a fabricante informa alcance combinado de até 1.688 quilômetros.
Quanto custa e quando chega ao Brasil?
O preço de 299.900 yuans equivale a cerca de US$ 44 mil, mas essa conversão não representa um preço para o mercado brasileiro. A linha SkyNomad foi lançada para o mercado chinês, e não há anúncio oficial de comercialização do N90 Max Studio no Brasil.
É importante também não confundir o Studio com o N90 Max convencional. O modelo sem teto elevatório tem sete lugares e parte de 269.900 yuans na China, além de registrar números de autonomia diferentes. Já o Studio troca a terceira fileira pelo espaço interno adicional criado pelo teto e chega a cinco lugares.
Por enquanto, portanto, o SUV que combina cama, teto elevatório, projetor e piso aquecido permanece como uma novidade do mercado chinês. O lançamento reforça a estratégia da Xiaomi de ampliar sua atuação no setor automotivo e explorar veículos em que o espaço interno também funciona como parte da experiência de viagem.