A Xiaomi levou para o mercado chinês um SUV que transforma o interior em um espaço para descanso e acampamento. O SkyNomad N90 Max Studio tem cinco lugares e conta com um teto elétrico elevatório que amplia a cabine e cria um segundo ambiente dentro do veículo.

O modelo custa 299.900 yuans na China e reúne recursos pouco comuns em um SUV convencional, como cama de 1,87 metro, piso aquecido, climatização no espaço superior e sistema de projeção de 30 polegadas. A proposta é aproveitar o carro também como ambiente de descanso, trabalho e lazer durante viagens.

O teto integrado à carroceria pode ser acionado eletricamente, mas há uma limitação importante: o recurso só pode ser utilizado com o veículo estacionado e fora de vias públicas. Quando aberto, o compartimento superior chega a 2,11 metros por 98,5 centímetros e suporta até 200 quilos. O espaço também conta com iluminação, tomadas USB-C e saídas de ar-condicionado.