Na noite desta terça-feira (29), uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Militar após furtar uma farmácia no bairro Santa Terezinha, em Piracicaba.
A PM fazia patrulhamento pela Rua Nilo Peçanha quando viu dois funcionários da farmácia correndo na rua.
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Os PMs pararam e os homems falaram: "Uma mulher acabou de furtar a farmácia.Ela foi pra lá.".Com as características na mão, a equipe saiu no encalço. E não demorou. Na Rua Murici, no bairro Boa Esperança, os policiais acharam a mulher. Na abordagem, a sacola entregou: cheia de medicamentos e suplementos furtados.
Ao ser questionada ela mesma confessou: "Foi eu que furtei da farmácia." Foi algemada e levada direto ao Plantão Policial.
O delegado ratificou o flagrante e ela Ficou presa à disposição da Justiça
Farmácia recuperou os remédios e a ladra foi para a cadeia.