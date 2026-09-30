30 de setembro de 2026
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EM PIRACICABA

Mulher é flagrada com remédios furtados dentro de sacola

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
Os remédios foram apreendidos e devolvidos para a farmácia.
Os remédios foram apreendidos e devolvidos para a farmácia.

  Na noite desta terça-feira (29), uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Militar após furtar uma farmácia no bairro Santa Terezinha, em Piracicaba.

A PM fazia patrulhamento pela Rua Nilo Peçanha quando viu dois funcionários da farmácia correndo na rua.

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Os PMs pararam e os homems falaram: "Uma mulher acabou de furtar a farmácia.Ela foi pra lá.".Com as características na mão, a equipe saiu no encalço. E não demorou. Na Rua Murici, no bairro Boa Esperança, os policiais acharam a mulher. Na abordagem, a sacola entregou: cheia de medicamentos e suplementos furtados.

Ao ser questionada ela mesma confessou: "Foi eu que furtei da farmácia." Foi algemada e levada direto ao Plantão Policial.

O delegado ratificou o flagrante e ela Ficou presa à disposição da Justiça

Farmácia recuperou os remédios e a ladra foi para a cadeia. 

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