O Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba (Codepac) aprovou, por unanimidade, a abertura do processo de registro do “Modo de Preparo da Pamonha de Piracicaba” como patrimônio cultural e imaterial do município. A decisão foi publicada no Diário Oficial da cidade na quinta-feira (24/09).

Segundo o jornalista e escritor Cecílio Elias Netto, “o milho está na gênese da alimentação piracicabana, desde a povoação”. Cultivado por negros e índios, tornou-se indispensável à sobrevivência das pessoas. A escritora e pesquisadora Marly Therezinha Germano Perecin acrescenta e diz que “é um alimento de origem indígena assimilado no período colonial pela cozinha piracicabana”, completa.

O jornalista lembra que a produção “industrial” da pamonha, no entanto, começou em meados de 1940, com a família Rodrigues, iniciativa das irmãs Noemy e Vasthy. Passando a morar na Rua do Porto, elas chegaram a produzir média de cinco mil pamonhas por dia, sendo vendidas ao público e nas residências por pequenos “pamonheiros”. As irmãs desenvolveram uma máquina para acondicionar as pamonhas e contratavam verdadeiros batalhões de cozinheiras.