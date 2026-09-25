25 de setembro de 2026
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HOMICÍDIO

Homem de 52 anos é morto a tiros após sair de igreja; VEJA

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem de 52 anos foi morto a tiros na noite de quinta-feira (24). A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do crime.
Homem de 52 anos foi morto a tiros na noite de quinta-feira (24). A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do crime.

Um homem de 52 anos foi morto a tiros na noite de quinta-feira (24), no bairro Anavec, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. O crime aconteceu por volta das 19h46, na Rua Fernando Aliberti, no cruzamento com a Rua Emílio Kuntz Busch, em frente a uma igreja.

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Vítima saiu da igreja após ligação

A vítima foi identificada como Sidney Gonçalves Marrero. Segundo informações apuradas no local, ele estava dentro da igreja quando recebeu uma ligação e saiu para atender o telefone. Pouco depois, foi atingido por diversos disparos de arma de fogo.

Autor fugiu após os disparos

Após os tiros, o autor teria fugido em uma SUV preta. Testemunhas não conseguiram informar a placa ou outros detalhes que pudessem auxiliar na identificação do veículo.

Samu constatou a morte

A Polícia Militar foi acionada pelo Copom após relatos de disparos. Quando as equipes chegaram, encontraram Sidney caído em frente à igreja, próximo ao próprio veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado, mas constatou a morte ainda no local.

Polícia investiga o homicídio

A área foi preservada para o trabalho da perícia. Equipes da Polícia Civil, da Polícia Técnico-Científica e da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) estiveram no endereço. O veículo da vítima foi apreendido e o caso foi registrado como homicídio.

A autoria e a motivação do crime ainda não foram esclarecidas. A investigação ficará sob responsabilidade da Polícia Civil.

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