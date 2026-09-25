Um homem de 52 anos foi morto a tiros na noite de quinta-feira (24), no bairro Anavec, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. O crime aconteceu por volta das 19h46, na Rua Fernando Aliberti, no cruzamento com a Rua Emílio Kuntz Busch, em frente a uma igreja.

A vítima foi identificada como Sidney Gonçalves Marrero. Segundo informações apuradas no local, ele estava dentro da igreja quando recebeu uma ligação e saiu para atender o telefone. Pouco depois, foi atingido por diversos disparos de arma de fogo.

Autor fugiu após os disparos

Após os tiros, o autor teria fugido em uma SUV preta. Testemunhas não conseguiram informar a placa ou outros detalhes que pudessem auxiliar na identificação do veículo.