Um homem de 52 anos foi morto a tiros na noite de quinta-feira (24), no bairro Anavec, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. O crime aconteceu por volta das 19h46, na Rua Fernando Aliberti, no cruzamento com a Rua Emílio Kuntz Busch, em frente a uma igreja.
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Vítima saiu da igreja após ligação
A vítima foi identificada como Sidney Gonçalves Marrero. Segundo informações apuradas no local, ele estava dentro da igreja quando recebeu uma ligação e saiu para atender o telefone. Pouco depois, foi atingido por diversos disparos de arma de fogo.
Autor fugiu após os disparos
Após os tiros, o autor teria fugido em uma SUV preta. Testemunhas não conseguiram informar a placa ou outros detalhes que pudessem auxiliar na identificação do veículo.
Samu constatou a morte
A Polícia Militar foi acionada pelo Copom após relatos de disparos. Quando as equipes chegaram, encontraram Sidney caído em frente à igreja, próximo ao próprio veículo.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado, mas constatou a morte ainda no local.
Polícia investiga o homicídio
A área foi preservada para o trabalho da perícia. Equipes da Polícia Civil, da Polícia Técnico-Científica e da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) estiveram no endereço. O veículo da vítima foi apreendido e o caso foi registrado como homicídio.
A autoria e a motivação do crime ainda não foram esclarecidas. A investigação ficará sob responsabilidade da Polícia Civil.