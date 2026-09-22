Piracicaba recebe, nesta semana, dois eventos que colocam a inclusão e a diversidade em destaque. Em menos de 24 horas, a cidade terá dois desfiles com participação de pessoas com e sem deficiência, em iniciativas organizadas por diferentes instituições e com propostas próprias.
O primeiro acontece nesta terça-feira (22), a partir das 19h, no Salão Nobre do Clube de Campo de Piracicaba. A 16ª edição do Desfile Inclusivo, idealizado pelo vereador André Bandeira, reúne cerca de 80 modelos de diferentes idades, entre crianças, jovens, adultos e idosos, com e sem deficiência. A expectativa é de mais de 600 pessoas no público.
O evento chega a 16 edições mantendo a proposta de ampliar a visibilidade das pessoas com deficiência e proporcionar momentos de protagonismo por meio da moda. A iniciativa também reúne participantes de diferentes perfis, reforçando a diversidade como parte da experiência na passarela.
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Já na quarta-feira (23), às 13h, será a vez do Desfile Estou Passando, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto. Em sua terceira edição, a iniciativa do Centro Dia e do Centro de Reabilitação de Piracicaba (CRP) também é aberta a pessoas com e sem deficiência e terá, além do desfile, apresentações culturais e musicais e sorteio de brindes.
O Estou Passando surgiu a partir de uma situação vivida no próprio Centro de Reabilitação, quando um atendido manifestou o desejo de escolher as próprias roupas. A ideia de uma atividade pequena, envolvendo atendidos e familiares, cresceu e chegou à terceira edição. A segunda edição, realizada na antiga Estação da Paulista, reuniu cerca de 400 pessoas.
Os dois eventos têm entrada gratuita, mas seguem formatos diferentes e acontecem em horários e locais distintos. O Desfile Inclusivo ocorre nesta terça, às 19h, no Clube de Campo, enquanto o Estou Passando será realizado na quarta, às 13h, no Teatro Municipal. Para participar da passarela ou acompanhar o segundo evento como público, é necessário realizar inscrição prévia.