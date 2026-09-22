Piracicaba recebe, nesta semana, dois eventos que colocam a inclusão e a diversidade em destaque. Em menos de 24 horas, a cidade terá dois desfiles com participação de pessoas com e sem deficiência, em iniciativas organizadas por diferentes instituições e com propostas próprias.

O primeiro acontece nesta terça-feira (22), a partir das 19h, no Salão Nobre do Clube de Campo de Piracicaba. A 16ª edição do Desfile Inclusivo, idealizado pelo vereador André Bandeira, reúne cerca de 80 modelos de diferentes idades, entre crianças, jovens, adultos e idosos, com e sem deficiência. A expectativa é de mais de 600 pessoas no público.

O evento chega a 16 edições mantendo a proposta de ampliar a visibilidade das pessoas com deficiência e proporcionar momentos de protagonismo por meio da moda. A iniciativa também reúne participantes de diferentes perfis, reforçando a diversidade como parte da experiência na passarela.