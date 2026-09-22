22 de setembro de 2026
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SANTA CATARINA

Cães e drones térmicos ajudam nas buscas por helicóptero

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução: Redes Sociais
Equipes de resgate reforçaram as buscas pelo helicóptero que levava o cantor Rick, da dupla com Renner, em Santa Catarina. A operação conta com cães farejadores e drones equipados com câmeras térmicas
Equipes de resgate reforçaram as buscas pelo helicóptero que levava o cantor Rick, da dupla com Renner, em Santa Catarina. A operação conta com cães farejadores e drones equipados com câmeras térmicas

As buscas pelo helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, entraram no segundo dia nesta terça-feira (22), em Santa Catarina. A operação ocorre na região de Urubici, na Serra Catarinense, e conta com equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar e Força Aérea Brasileira (FAB).

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A aeronave, um helicóptero Bell 430 de matrícula PP-MGR, havia decolado de Porto Belo com destino a São Joaquim na tarde de segunda-feira (21). O último contato foi registrado por volta das 16h. Entre os ocupantes estava o cantor Rick, além do empresário Bruno Avelar, um videomaker e o piloto.

Nesta terça-feira, os trabalhos foram reforçados com dois cães farejadores e drones equipados com câmeras térmicas, que auxiliam na procura em áreas de mata fechada e de difícil acesso. Mais de 20 bombeiros participam da operação, que também utiliza viaturas e equipamentos especializados.

Área de buscas foi ampliada

As equipes concentram os trabalhos em diferentes pontos da região. Um deles corresponde ao local do último contato da aeronave, enquanto outro está relacionado ao último sinal de celular registrado de um dos ocupantes.

Os dois pontos ficam a cerca de 30 quilômetros de distância. Até a manhã desta terça-feira, nenhum vestígio do helicóptero havia sido localizado.

A FAB também participa da operação com aeronaves especializadas em missões de busca e salvamento. Na segunda-feira, foram empregados um helicóptero Black Hawk (H-60) e um avião SC-105 Amazonas.

Mau tempo dificulta operação

As condições meteorológicas na Serra Catarinense têm dificultado as buscas. A região registrou chuva e baixa visibilidade, o que interfere principalmente nas operações aéreas.

A procura segue sendo realizada por terra e com o auxílio de equipamentos capazes de ampliar a identificação de possíveis sinais em áreas de vegetação densa.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre a localização da aeronave ou dos ocupantes. As equipes continuam ampliando a área de varredura em busca de informações que possam indicar o paradeiro do helicóptero.

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