As buscas pelo helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, entraram no segundo dia nesta terça-feira (22), em Santa Catarina. A operação ocorre na região de Urubici, na Serra Catarinense, e conta com equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar e Força Aérea Brasileira (FAB).

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A aeronave, um helicóptero Bell 430 de matrícula PP-MGR, havia decolado de Porto Belo com destino a São Joaquim na tarde de segunda-feira (21). O último contato foi registrado por volta das 16h. Entre os ocupantes estava o cantor Rick, além do empresário Bruno Avelar, um videomaker e o piloto.