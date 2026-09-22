22 de setembro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
EM PIRACICABA

Caminhão com 21 mil litros de diesel pega fogo na SP 147

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Jhenyfer Oliveira
O Corpo de Bombeiros foi acionado para a contenção do incêndio.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para a contenção do incêndio.

 Uma carreta-tanque carregada com aproximadamente 21 mil litros de diesel pegou fogo na noite desta segunda-feira (21), na Rodovia Piracicaba-Limeira, em frente ao Centro de Detenção Provisória (CDP), no sentido Piracicaba.

LEIA MAIS

Segundo informações, o motorista teria acabado de passar pelo pedágio quando percebeu um forte estouro em um dos pneus. Logo depois, ele notou uma grande quantidade de fumaça e conseguiu parar o veículo antes que a situação se agravasse.

Pouco tempo depois, as chamas tomaram conta da carreta.

 A grande quantidade de combustível aumentou o risco no local e exigiu uma operação de emergência do Corpo de Bombeiros, que atua no combate ao incêndio e no resfriamento do tanque.

 A Polícia Militar Rodoviária atendeu a ocorrência e as causas do incêndio ainda serão apuradas.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários