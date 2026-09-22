Uma carreta-tanque carregada com aproximadamente 21 mil litros de diesel pegou fogo na noite desta segunda-feira (21), na Rodovia Piracicaba-Limeira, em frente ao Centro de Detenção Provisória (CDP), no sentido Piracicaba.

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Segundo informações, o motorista teria acabado de passar pelo pedágio quando percebeu um forte estouro em um dos pneus. Logo depois, ele notou uma grande quantidade de fumaça e conseguiu parar o veículo antes que a situação se agravasse.