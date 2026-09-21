Entidades do terceiro setor de Piracicaba defendem a importância de eleger representantes ligados ao município nas eleições de 2026. Para dirigentes da Apae, do Lar dos Velhinhos e do Instituto Educando pelo Esporte, a proximidade com deputados estaduais e federais pode facilitar o diálogo e a busca por emendas parlamentares destinadas à manutenção e ampliação dos serviços.
Os recursos, segundo os dirigentes, podem ser aplicados em áreas como custeio, infraestrutura, contratação de colaboradores e despesas que não são cobertas por convênios. As declarações fazem parte do apoio das instituições à campanha “Eleições 2026: Escolha Quem é de Piracicaba”, realizada por Acipi, Coplacana, Pecege e Simespi.
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Emendas ajudam a manter atendimentos
O Instituto Educando pelo Esporte atua desde 1997 com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, além de desenvolver atividades voltadas a adultos e ao público 50+. Atualmente, a instituição atende cerca de 300 crianças e adolescentes por ano. Para o presidente Cristian Neira, as emendas parlamentares contribuem tanto para melhorias na estrutura quanto para a manutenção das atividades. Segundo ele, os recursos ajudam no custeio de colaboradores e de outras despesas necessárias para a continuidade dos projetos.
Neira também destaca a importância da proximidade com os representantes públicos. Na avaliação do dirigente, ter parlamentares ligados à cidade facilita a apresentação de demandas e o acompanhamento dos pedidos de recursos e apoio.
A Apae Piracicaba atua nas áreas de saúde, educação e assistência social, com atendimento gratuito a pessoas com deficiência e suas famílias. A instituição realiza cerca de 3.500 atendimentos mensais, segundo a entidade. Para o presidente Joaquim de Souza Pereira, os recursos destinados por parlamentares ajudam na manutenção da instituição, na ampliação dos atendimentos e no pagamento de despesas que não são contempladas pelos convênios.
Pereira afirma ainda que deputados estaduais e federais ligados a Piracicaba podem ter maior proximidade com as necessidades locais. “Para uma entidade filantrópica, contar com alguém que conhece a realidade local, vive na cidade e sabe das dificuldades pode facilitar a busca por apoio”, disse.
Recursos também chegam ao atendimento de idosos
Com 120 anos de atuação, o Lar dos Velhinhos de Piracicaba oferece acolhimento, assistência social e cuidados a idosos. Para o presidente Marcelo Oliveira, as emendas permitem que a instituição deixe de comprometer recursos próprios com determinadas despesas. Segundo Oliveira, isso abre espaço para que o orçamento da entidade seja direcionado a outras necessidades e ações voltadas à qualidade de vida dos idosos.
O dirigente também considera importante contar com representantes nas esferas estadual e federal que possam encaminhar demandas de Piracicaba. “Piracicaba precisa de investimento e diversas melhorias. Por isso, é importante contar com alguém que represente a cidade nas esferas estadual e federal e possa trazer recursos para essas necessidades”, afirmou.
A campanha “Eleições 2026: Escolha Quem é de Piracicaba” reúne Acipi, Coplacana, Pecege e Simespi. A iniciativa tem apoio institucional de outras entidades da cidade e participação de veículos de comunicação locais. O objetivo, segundo os organizadores, é estimular a participação eleitoral e destacar a importância da representação de Piracicaba nas eleições de 2026.