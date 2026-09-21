Entidades do terceiro setor de Piracicaba defendem a importância de eleger representantes ligados ao município nas eleições de 2026. Para dirigentes da Apae, do Lar dos Velhinhos e do Instituto Educando pelo Esporte, a proximidade com deputados estaduais e federais pode facilitar o diálogo e a busca por emendas parlamentares destinadas à manutenção e ampliação dos serviços.

Os recursos, segundo os dirigentes, podem ser aplicados em áreas como custeio, infraestrutura, contratação de colaboradores e despesas que não são cobertas por convênios. As declarações fazem parte do apoio das instituições à campanha “Eleições 2026: Escolha Quem é de Piracicaba”, realizada por Acipi, Coplacana, Pecege e Simespi.

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