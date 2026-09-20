Uma ocorrência de suposta agressão contra uma adolescente mobilizou equipes da Polícia Militar na noite deste sábado (19), em Santa Maria da Serra, na região de Piracicaba.
Segundo informações do registro policial, por volta das 23h54, durante patrulhamento pela região central, policiais foram informados por populares de que um homem estaria agredindo uma adolescente nas proximidades.
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A equipe se deslocou até o endereço indicado e encontrou um homem e a adolescente. Conforme consta no boletim, a jovem gritava pedindo para ser solta e afirmava que teria sido enforcada.
Diante da situação, uma equipe de apoio também foi acionada. O Conselho Tutelar compareceu ao local e acompanhou a ocorrência.
A adolescente foi encaminhada ao Hospital Municipal Jorge Cury, onde passou por avaliação médica. De acordo com o registro, o exame apontou leve escoriação na região cervical, além de olhos hiperemiados e odor etílico, sendo registrada a suspeita de agressão física.
Após o atendimento médico, a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de São Pedro, onde a autoridade policial registrou o caso como lesão corporal.
A adolescente permaneceu sob responsabilidade do Conselho Tutelar, que recebeu a documentação referente ao atendimento e a requisição para exame no IML.
Após os procedimentos, as partes foram liberadas. As circunstâncias da ocorrência serão apuradas pelas autoridades competentes.