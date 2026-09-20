Segundo informações do registro policial, por volta das 23h54, durante patrulhamento pela região central, policiais foram informados por populares de que um homem estaria agredindo uma adolescente nas proximidades.

Uma ocorrência de suposta agressão contra uma adolescente mobilizou equipes da Polícia Militar na noite deste sábado (19), em Santa Maria da Serra, na região de Piracicaba.

A equipe se deslocou até o endereço indicado e encontrou um homem e a adolescente. Conforme consta no boletim, a jovem gritava pedindo para ser solta e afirmava que teria sido enforcada.

Diante da situação, uma equipe de apoio também foi acionada. O Conselho Tutelar compareceu ao local e acompanhou a ocorrência.

A adolescente foi encaminhada ao Hospital Municipal Jorge Cury, onde passou por avaliação médica. De acordo com o registro, o exame apontou leve escoriação na região cervical, além de olhos hiperemiados e odor etílico, sendo registrada a suspeita de agressão física.