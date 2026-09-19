A equipe do BAEP - 10º BPM/I, da 5ª Cia, estava em patrulhamento de ações por Piracicaba quando flagrou um Haval preto, voando baixo pela Avenida Rio Claro e furando o semáforo vermelho sem nem frear.

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante pelo BAEP na tarde desta sexta-feira (18), por volta das 15h30, com um revólver calibre .38 com numeração raspada.

Na hora os policiais desconfiaram e deram ordem de parada. O carro estava com insulfilm preto, o que deixou a equipe ainda mais em alerta. Na abordagem, o condutor foi revistado e nada foi achado, mas na entrevista ele mesmo se entregou e confessou: "Tem uma arma no carro".

Os policiais do BAEP fizeram a busca veicular e acharam a bronca. Dentro de uma bolsa no banco traseiro, estava o revólver Taurus calibre .38, com a numeração totalmente suprimida, impossível de rastrear, acompanhado de 2 munições intactas e carregadas.

Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão na hora. Ele foi algemado e conduzido para o 4º Distrito Policial de Piracicaba, junto com a arma e as munições. O delegado de plantão não teve dúvida e ratificou a prisão em flagrante pelo crime pesado do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03 - Estatuto do Desarmamento - Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida.