Na manhã desta quarta-feira (16), policiais militares do 10º BPM/I, durante a averiguação de uma denúncia de invasão de propriedade em um apartamento no bairro Vila Sônia, em Piracicaba, localizaram drogas e dinheiro no imóvel.

A equipe da 5ª Companhia, com apoio do CGP-5, deslocou-se ao local e, durante a averiguação, encontrou um casal no interior do apartamento. Sobre um móvel, havia entorpecentes e dinheiro.

LEIA MAIS