17 de setembro de 2026
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EM PIRACICABA

Denúncia de invasão em apartamento termina com prisão por tráfico

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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 Na manhã desta quarta-feira (16), policiais militares do 10º BPM/I, durante a averiguação de uma denúncia de invasão de propriedade em um apartamento no bairro Vila Sônia, em Piracicaba, localizaram drogas e dinheiro no imóvel.

A equipe da 5ª Companhia, com apoio do CGP-5, deslocou-se ao local e, durante a averiguação, encontrou um casal no interior do apartamento. Sobre um móvel, havia entorpecentes e dinheiro.

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Ao todo, foram apreendidas 152 porções de maconha, totalizando 258,3 gramas, além de R$ 390 em espécie.

Os envolvidos foram conduzidos ao 5º Distrito Policial, onde a ocorrência foi apresentada à Autoridade Policial. Após a análise dos fatos, a mulher permaneceu presa por tráfico de entorpecentes, enquanto o homem foi liberado.

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