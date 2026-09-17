Na manhã desta quarta-feira (16), policiais militares do 10º BPM/I, durante a averiguação de uma denúncia de invasão de propriedade em um apartamento no bairro Vila Sônia, em Piracicaba, localizaram drogas e dinheiro no imóvel.
A equipe da 5ª Companhia, com apoio do CGP-5, deslocou-se ao local e, durante a averiguação, encontrou um casal no interior do apartamento. Sobre um móvel, havia entorpecentes e dinheiro.
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Ao todo, foram apreendidas 152 porções de maconha, totalizando 258,3 gramas, além de R$ 390 em espécie.
Os envolvidos foram conduzidos ao 5º Distrito Policial, onde a ocorrência foi apresentada à Autoridade Policial. Após a análise dos fatos, a mulher permaneceu presa por tráfico de entorpecentes, enquanto o homem foi liberado.