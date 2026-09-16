O homem apontado como responsável por destruir materiais de campanha teria partido para cima do vereador Renan Paes e tentado acertá-lo com um soco durante a abordagem.

A confusão dos banners terminou em pancadaria na Praça da Estação, em Piracicaba, na tarde desta quarta-feira (16).

A confusão começou por volta das 14h30, depois que a equipe do vereador recebeu a denúncia de que o suspeito estaria arrancando e destruindo vários wind banners na praça.

Renan foi chamado e foi até o local para conversar com o homem. Segundo o relato da equipe, ele se exaltou, começou a gritar e tentou agredir o vereador.

Foi o estopim. O chefe de gabinete e integrantes da equipe entraram na confusão para conter o suspeito. Houve empurra-empurra e luta corporal, até o homem ser derrubado e dominado.