A confusão dos banners terminou em pancadaria na Praça da Estação, em Piracicaba, na tarde desta quarta-feira (16).
O homem apontado como responsável por destruir materiais de campanha teria partido para cima do vereador Renan Paes e tentado acertá-lo com um soco durante a abordagem.
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A confusão começou por volta das 14h30, depois que a equipe do vereador recebeu a denúncia de que o suspeito estaria arrancando e destruindo vários wind banners na praça.
Renan foi chamado e foi até o local para conversar com o homem. Segundo o relato da equipe, ele se exaltou, começou a gritar e tentou agredir o vereador.
Foi o estopim. O chefe de gabinete e integrantes da equipe entraram na confusão para conter o suspeito. Houve empurra-empurra e luta corporal, até o homem ser derrubado e dominado.
Quando a Polícia Militar chegou, encontrou o suspeito no chão, contido e ofegante. Pela praça, os policiais localizaram pedaços rasgados e danificados de banners de candidatos.
O homem foi levado para uma UPA. Depois do atendimento médico, os policiais conduziram para a delegacia, onde o caso foi registrado. As responsabilidades estão sendo apuradas.