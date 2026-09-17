O Ministério da Saúde ampliou a recomendação da vacina contra o HPV para crianças a partir dos 2 anos de idade vítimas de violência sexual. A mudança foi divulgada em nota técnica publicada nesta semana pela pasta.
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Até então, a vacinação contra o HPV para vítimas de violência sexual era indicada para pessoas de 9 a 45 anos. Segundo o Ministério da Saúde, a ampliação considera a vulnerabilidade de crianças expostas à violência sexual e o aumento das notificações entre menores de 9 anos.
Aumento das notificações
Dados citados na nota técnica apontam crescimento dos registros de violência sexual entre diferentes faixas etárias.
Entre crianças de 0 a 4 anos, as notificações passaram de 1.671 para 7.845 em dez anos. Na faixa de 5 a 14 anos, o número subiu de 6.594 para 29.135 registros no mesmo período. Entre adolescentes de 15 a 19 anos, os casos passaram de 1.632 para 6.869.
Proteção contra o HPV
De acordo com o Ministério da Saúde, o HPV é uma infecção sexualmente transmissível de alta prevalência e está relacionado a diferentes tipos de câncer, como os de colo do útero, pênis, vulva, vagina, canal anal e orofaringe.
A infecção também pode provocar verrugas anogenitais e lesões nas vias aéreas superiores. A pasta destaca ainda que vítimas de violência sexual na infância apresentam maior vulnerabilidade à aquisição de infecções sexualmente transmissíveis.
A nova recomendação amplia a estratégia de vacinação para crianças que tenham sido vítimas de violência sexual, como medida de prevenção contra possíveis infecções pelo HPV.