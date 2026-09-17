O Ministério da Saúde ampliou a recomendação da vacina contra o HPV para crianças a partir dos 2 anos de idade vítimas de violência sexual. A mudança foi divulgada em nota técnica publicada nesta semana pela pasta.

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Até então, a vacinação contra o HPV para vítimas de violência sexual era indicada para pessoas de 9 a 45 anos. Segundo o Ministério da Saúde, a ampliação considera a vulnerabilidade de crianças expostas à violência sexual e o aumento das notificações entre menores de 9 anos.