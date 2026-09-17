Uma moto que tinha sido furtada em 2025 foi anunciada no Facebook Marketplace, pelo próprio ladrão

Na noite desta segunda-feira (14), a Polícia Militar de Piracicaba fez uma apreensão digna de filme.

O verdadeiro dono ainda estava procurando na internet e acessou o Marketplace, quando reconheceu na hora, cada detalhe, cada arranhão da sua moto furtada. Ele não pensou duas vezes: ligou pro 190, acionou o COPOM e falou: "Achei minha moto roubada sendo vendida no Face!"

A equipe da 1ª Companhia do 10º BPM/I montou o flagrante, marcando encontro com o anunciante, para comprar a moto. O dono foi junto com os PMs até o local combinado.

Chegando lá, os policiais deram o bote. Abordaram o vendedor e puxaram a placa no sistema. Na hora, o sistema constou o registro de furto.