17 de setembro de 2026
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EM PIRACICABA

Ladrão furta moto e acaba preso após anunciar em Marketplace

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
Com a ajuda da PM, a moto foi recuperada pelo proprietário, após o ladrão anunciarn na web.
Com a ajuda da PM, a moto foi recuperada pelo proprietário, após o ladrão anunciarn na web.

 Na noite desta segunda-feira (14), a Polícia Militar de Piracicaba fez uma apreensão digna de filme.

Uma moto que tinha sido furtada em 2025 foi anunciada no Facebook Marketplace, pelo próprio ladrão

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O verdadeiro dono ainda estava procurando na internet e acessou o Marketplace, quando reconheceu na hora, cada detalhe, cada arranhão da sua moto furtada. Ele não pensou duas vezes: ligou pro 190, acionou o COPOM e falou: "Achei minha moto roubada sendo vendida no Face!"

A equipe da 1ª Companhia do 10º BPM/I montou o flagrante, marcando encontro com o anunciante, para comprar a moto. O dono foi junto com os PMs até o local combinado.

Chegando lá, os policiais deram o bote. Abordaram o vendedor e puxaram a placa no sistema. Na hora, o sistema constou o registro de furto.

As partes e a moto foram levadas para o Plantão Policial, para o registro do boletim de ocorrência. 

Depois de quase um ano, o dono recuperou a moto após o ladrão anunciar no Facebook!

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